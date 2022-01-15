FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Elon Musk yine ortalığı karıştırdı: Dogecoin ve SHIB…

Elon Musk yine ortalığı karıştırdı: Dogecoin ve SHIB…

15.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Tesla CEO’su Elon Musk, en büyük iki meme coin olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) için meraklandıran bir paylaşım yaptı.

Elon Musk yine ortalığı karıştırdı: Dogecoin ve SHIB…

Tesla CEO’su Elon Musk Twitter hesabından kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Musk, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) için kafa karıştıran bir yorumda bulunarak, bu sefer yalnızca ‘yukarıya’ işaret eden ‘top’ emojisini Tweet’ledi.

Çeşitli kripto para birimlerini destekleyen kripto topluluğu üyeleri Musk’tan hemen açıklama istemeye başladı.

Musk daha önce de yalnızca Dogecoin ile ödenebilecek şirket ürünlerinin satışını başlattığını duyurmuştu. Birçok kişi şirketin bir sonraki adım olarak meme kripto para karşılığında elektrikli araba satmaya başlamasını bekliyor.

Yıllık olarak yüzde 1900 artış yakalayan ve piyasa değeri 25 milyar dolar olan DOGE şu dünkü yüzde 20’lik artışın ardından şu sıralar 0,0895 dolar seviyesinden işlem görüyor. SHIB ise yüzde 1,63 değer kazanarak 0,0000311 dolarda…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatı için düşüşler bitti mi? Piyasalarda 25 Ocak alarmı!Altın fiyatı için düşüşler bitti mi? Piyasalarda 25 Ocak alarmı!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
15 Ocak Bitcoin ne kadar?15 Ocak Bitcoin ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Tüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: Bitiyor

Tüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: Bitiyor

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

Emeklilerin ek ödemesi arttı

Emeklilerin ek ödemesi arttı

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Doğalgaz desteğinde detaylar belli oldu! 450 ile 1150 TL arasında olacak…

Doğalgaz desteğinde detaylar belli oldu! 450 ile 1150 TL arasında olacak…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.