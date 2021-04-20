EOS Coin nedir? EOS ne kadar? EOS nasıl alınır? EOS hakkındaki tüm detaylar…

EOS’un şu anki maksimum piyasa arzı 1.000.000.000’dur. Piyasada dolaşan arzı ise 952,690,296 EOS’tur. Piyasa hacmi son 24 saatteki verilere göre ₺39,011,331,490 ve piyasa değeri ₺49,893,505,590’dir. EOS kripto para sıralamaları arasında 23. Sırada yer alıyor. EOS, dolar bazında aylık olarak %47,37 değer kazandı. Haftalık olarak ise kripto paralarda yaşanan sert düşüşle beraber %0,87 değer kaybetti.

EOS NE KADAR?

Güne $6,8821 ile başlayan EOS, 20 Nisan itibarıyla %10,30 azalışla $6,4251 seviyesinde bulunuyor. EOS, 25 Mart tarihinde $3,6892 ile son bir ayın en düşük, 16 Nisan tarihinde ise $8,3090 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 EOS $6,4251 ve ₺52,6300'ye karşılık gelmektedir.

EOS COIN NEDİR?

EOS, endüstriyel ölçekte merkezi olmayan uygulamaların barındırılabildiği, tamamen merkezi olmayan bir işletim sistemi olmayı hedeflemektedir.

Hedeflenen kullanım durumları arasında akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan depolama çözümleri ve DApps ortamları yer almaktadır. EOS geliştiricileri, binlerce işlemi dPoS-konsensüs mekanizması ile verimli bir şekilde hesaplanabildiğini iddia ediyor.