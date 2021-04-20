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EOS Coin nedir? EOS ne kadar? EOS nasıl alınır? EOS hakkındaki tüm detaylar…

20.04.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EOS Coin, ilk olarak 2017 yılında, özel bir şirket bloğu tarafından kuruldu. EOS, mekanizma olarak dPos kullandığı için, madencilik yerine bok üreticiliği yapılıyor. Merkeziyetsiz bir platform olarak öne çıkan EOS, akıllı sözleşmelerden daha verimli olduğu söylenen dApp işlemlerini kullanıyor. EOS şu an için, Binance, Coinbase, Bitfinex ve Huobi Global piyasalarında listeleniyor.

EOS Coin nedir? EOS ne kadar? EOS nasıl alınır? EOS hakkındaki tüm detaylar…

EOS’un şu anki maksimum piyasa arzı 1.000.000.000’dur. Piyasada dolaşan arzı ise 952,690,296 EOS’tur. Piyasa hacmi son 24 saatteki verilere göre ₺39,011,331,490 ve piyasa değeri ₺49,893,505,590’dir. EOS kripto para sıralamaları arasında 23. Sırada yer alıyor. EOS, dolar bazında aylık olarak %47,37 değer kazandı. Haftalık olarak ise kripto paralarda yaşanan sert düşüşle beraber %0,87 değer kaybetti.

EOS NE KADAR?

Güne $6,8821 ile başlayan EOS, 20 Nisan itibarıyla %10,30 azalışla $6,4251 seviyesinde bulunuyor. EOS, 25 Mart tarihinde $3,6892 ile son bir ayın en düşük, 16 Nisan tarihinde ise $8,3090 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 EOS $6,4251 ve ₺52,6300'ye karşılık gelmektedir.

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EOS COIN NEDİR?

EOS, endüstriyel ölçekte merkezi olmayan uygulamaların barındırılabildiği, tamamen merkezi olmayan bir işletim sistemi olmayı hedeflemektedir.

Hedeflenen kullanım durumları arasında akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan depolama çözümleri ve DApps ortamları yer almaktadır. EOS geliştiricileri, binlerce işlemi dPoS-konsensüs mekanizması ile verimli bir şekilde hesaplanabildiğini iddia ediyor.

Geliştiriciler aynı zamanda program işlemlerinin birden çok işlemci arasında paylaştırıldığı paralel işlemleri uygulamayı da amaçlamaktadır. Eşsiz mimarisi sayesinde, dikey ve yatay olarak ölçeklendirilebileceğini iddia ediyor ve proje bittiğinde işlemlerin cansız olmasını amaçlıyor.

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EOS’un token’ına EOS deniliyor. Ağ içinde depolama ve bant genişliği satın almak için kullanılabilecek bir yardımcı programdır. Ayrıca, sahip olunan token sayısına orantılı olarak oy hakkı kazanılıyor.

EOS token’ları; Ethereum Wallet, MyEtherWallet ve MetaMask’ı içeren birden fazla cüzdanda saklanabilir. Bitfinex ve YoBit gibi borsalarda kullanılabilir.

Standart Blockchain tabanlı ağlarla bağlantılı problemleri ele almayı amaçladığı için EOS’un potansiyeli büyük görünüyor.

Saniyede 100 bin işlem şeklindeki cesur iddiası, Blockchain dünyasından birçok kişi tarafından hala tartışmalı bir konu.

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EOS YORUMLARI

“Token’lar EOS Platformunda herhangi bir kullanım, amaç, özellik, işlev veya özellik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir hak, kullanım, amaç, özellik, işlev veya özellik taşımamaktadır.”

EOS’un arz miktarının oldukça yüksek olması ise bir diğer negatiftir.

EOS vizyonu ile birçok kategoride birçok kişiye erişilebilir bir deneyim sunmaktadır. Kullanıcı kimlik doğrulaması, bulut depolama ve sunucu barındırma gibi hizmetler sağlayarak merkezi olmayan uygulamalar için eksiksiz bir işletim sistemi sağlamayı hedefliyorlar. Proje bunları başarılı bir biçimde gerçekleştirmesi halinde kripto para dünyasında daha önemli bir yere sahip olacaktır.


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