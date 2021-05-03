Ethereum tahvil açıklamasından sonra artışa devam ediyor

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından yükselişe geçen Ethereum da 3,000 doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez bir hafta önce yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yeni haftanın ilk gününde yüzde 48'in de altına inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15.5'in üzerinde.

ETHEREUM VE BINANCE COIN YÜKSELİYOR

Son 24 saat içinde 56,141.91 ve 58,246.42 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.08 artışla 57,902.06 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 11.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 25 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 84.79 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.36 artışla 3,044.43 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 24.42 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 353 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.00 artışla 626.79 dolara yükselilerken, haftalık kazancı yüzde 18.28 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 96.07 milyar dolara yükseldi.