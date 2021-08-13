Fenerbahçe Token 1,5 saatte yüzde 400 arttı! Paribu'dan hata açıklaması

Fenerbahçe ile Paribu arasında yapılan anlaşma gereği geçtiğimiz günlerde 15 TL ve 30 TL olarak ön satışı yapılan Fenerbahçe Token, bugün saat 14.00'te işlemlere açıldı ve satışa sunuldu. Sistemlerde yaşanan aksaklıklara ve yavaşlamalara rağmen dakikalar içinde yükselişe geçen Fenerbahçe Token, saat 15.30 sıralarında yüzde 362 artışla 148 TL seviyelerine kadar geldi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Paribu ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satışında Fenerbahçe 268,5 milyon TL gelir elde etmişti.

Daha önce KAP'a yapılan ayrı bir açıklamada Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtilmişti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital dönüşüm projeleri kapsamında yepyeni bir adım atarak kendi tokenini geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Token paritesi, bugün 14.00'te Paribu’da açılıyor" denildi.

Öte yandan Paribu sistemi işlem yoğunluğu nedeniyle hata verdi. Kullanıcılar bir süre Fenerbahçe Token için işlem yapamadı.

PARİBU'DA HATA UYARISI

Paribu üzerinden Fenerbahçe Token için işlem yapmak isteyen kripto para yatırımcıları, "İşlem yoğunluğu nedeniyle veriler gecikmeli olarak güncellenmektedir." uyarısı ile karşılaştı.

Öte yandan Paribu uygulaması ise şu hatayı verdi:

FENERBAHÇE TOKEN TEKRAR SATIŞTA

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;



