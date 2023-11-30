FEXO Token 1 Aralık’ta satışa çıkıyor

2021 yılında faaliyet geçen finansal teknoloji şirketlerinden Futurance, üçüncü yılına yeni token arzıyla giriyor. Fexobit, Nftyzer, Walter ve Tokencept’ten oluşan Futurance ekosisteminin ana işlem birimi olarak faaliyet gösterecek FEXO Token’ın arz süreci, 1 Aralık’ta başlayacak.

Token arzı süreci iki faz halinde yönetilecek. 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek kilitli arzda yatırımcılar, 0,0075 USDT’lik avantajlı fiyat üzerinden talep işlemlerini gerçekleştirecek. Kilitli arz kapsamında, yatırımcılar, listeleme gününde token’larının yüzde 10’unu kullanabilecek. Geriye kalan token’lar ise 1 aylık boşluğun ardından, 6 ay süresince günlük eşit olarak kullanıma açılacak. 4-6 Aralık’taki kilitsiz arzda ise, token fiyatı 0,0095 USDT olacak; tüm token’lar işlem gününde kullanıma açık olacak.

FEXO Token, 8 Aralık’ta da Fexobit borsasında, FEXO/USDT paritesinde işlem görmeye başlayacak. FEXO Token’ın, işlem günündeki dolaşımdaki token değeri üzerinden hesaplanan başlangıç piyasa değeri de 753,750 dolar olacak.

TALEP TOPLAMA VE EŞİT DAĞITIM MODELİYLE SATIŞA SUNULACAK

Her iki fazda da arz işlemleri talep toplama yöntemine göre gerçekleştirecek. Bu kapsamda, fazlar için belirlenen limitlerin aşılması durumunda, yatırımcıların alacakları token’lar eşit dağıtım yöntemiyle belirlenecek ve arz katılan tüm yatırımcıların cüzdanlarına eşit sayıda token gönderilecek. Halka arz işlemlerinde sıklıkla kullanılan bu yöntemle, arz sürecinde şeffaflığın artırılması, yatırımcılar arasında denge sağlanması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.







