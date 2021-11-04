FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Floki Coin ne kadar oldu, kaç TL? Floki Coin yükselir mi?

Floki Coin ne kadar oldu, kaç TL? Floki Coin yükselir mi?

04.11.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın hakkında attığı tweetle gündeme gelen Floki Coin, yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran Floki Coin, değerini yüzde 112'nin üzerinde artırdı. Peki Floki Coin ne kadar oldu? Floki Coin yükselişe devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

Floki Coin ne kadar oldu, kaç TL? Floki Coin yükselir mi?

Popüler iş insanı Elon Musk'ın attığı bir tweet sonrası gündeme gelen Floki Coin'deki son durum merak ediliyor. Yükselişine devam eden Floki Coin, geçtiğimiz haftalarda rekor kırmıştı. Peki Floki Coin ne kadar oldu?

FLOKİ COİN NE KADAR OLDU?

İş insanı Elon Musk'ın tweet'lerinden destek alan ve yatırımcıların dikkatini çeken Floki Coin yükselişine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Musk, Dogecoin hakkında attığı tweetlerle bu altcoine yatırımcıların talebinin artmasına sebep olmuştu, bunun sonucunda ise Dogecoin bir anda hızlı şekilde yükselişe geçmişti.

Floki Coin'e ilgi duyduğunu açıklayan Musk'ın bu altcoinin erken yatırımcılarına da kar ettirirken, Floki güne yüzde 8'in üzerinde düşüşle başladı. Söz konusu coin'in fiyatı 0.002357 dolar oldu.

Floki Coin, Musk'un köpeğinden ilhamla piyasaya sürülmüştü. Floki, Londra'da imza attığı reklam çalışmasıyla da dikkat çekmişti. Floki Coin'in artışına devam edeceği düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Ripple'da yükseliş sürüyor!Ripple'da yükseliş sürüyor!
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Bakan Dönmez'den fiyat artışı açıklaması

Bakan Dönmez'den fiyat artışı açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.