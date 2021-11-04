Floki Coin ne kadar oldu, kaç TL? Floki Coin yükselir mi?

Popüler iş insanı Elon Musk'ın attığı bir tweet sonrası gündeme gelen Floki Coin'deki son durum merak ediliyor. Yükselişine devam eden Floki Coin, geçtiğimiz haftalarda rekor kırmıştı. Peki Floki Coin ne kadar oldu?

FLOKİ COİN NE KADAR OLDU?

İş insanı Elon Musk'ın tweet'lerinden destek alan ve yatırımcıların dikkatini çeken Floki Coin yükselişine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Musk, Dogecoin hakkında attığı tweetlerle bu altcoine yatırımcıların talebinin artmasına sebep olmuştu, bunun sonucunda ise Dogecoin bir anda hızlı şekilde yükselişe geçmişti.

Floki Coin'e ilgi duyduğunu açıklayan Musk'ın bu altcoinin erken yatırımcılarına da kar ettirirken, Floki güne yüzde 8'in üzerinde düşüşle başladı. Söz konusu coin'in fiyatı 0.002357 dolar oldu.

Floki Coin, Musk'un köpeğinden ilhamla piyasaya sürülmüştü. Floki, Londra'da imza attığı reklam çalışmasıyla da dikkat çekmişti. Floki Coin'in artışına devam edeceği düşünülüyor.

