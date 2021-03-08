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Goldman Sachs'tan Bitcoin anketi: 'Yıl sonunda 100 bin doları görebilir'

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.03.2021 11:39 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs kripto para anketi düzenledi. Anket sonucunda katılımcıların yüzde 22'si, Bitcoin'in 2021 sonunda 100 bin doların üstüne çıkmasını bekliyor.

Goldman Sachs'tan Bitcoin anketi: 'Yıl sonunda 100 bin doları görebilir'

ABD'nın dev yatırım bankası olan Goldman Sachs geçtiğimiz günlerde kripto para masası kurmak için hazırlıklara başlamıştı. Bankanın Küresel Piyasalar Birimi Müdürü Matt McDermott'ın yaptığı açıklamaya göre, Goldman Sachs Group müşterileri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 22'si Bitcoin'in yıl sonunda 100 bin doların üstüne çıkmasını öngörüyor.

BİTCOİN YIL SONUNDA 100 BİN DOLARI

Bloomberg'te yer alan habere göre ankete katılan 300 kişinin yüzde 40’ının kripto para pozisyonu olduğu görüldü.

Ankete katılanların yüzde 76’sı Bitcoin’in 2021 yıl sonunda 40 bin ile 100 bin dolar aralığında olacağını öngördü.

Ankete dahil olan yüzde 22’lik kısım ise yılı 100 bin doların üzerinde tamamlayacağını öngördü.

'BİTCOİN BALONDAN FARKLI'

McDermott bitcoine farklı sektörlerden ‘büyük oranda’ kurumsal talep olduğunu bu nedenle 2017’deki Bitcoin balonundan farklı bir durum olduğunu söyledi.

McDermott kripto para masasını yeniden açacaklarını, başlangıçta CME Grup vadelileri gibi daha kısıtlı alanda işlemler olacağını belirtti. Uzman, ABD’li bankaların fiziki kripto para işlemlerini engelleyen regülasyonlarla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin bugün Asya piyasalarında yüzde 3.4, Ethereum yüzde 5.3 arttı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamamen bitcoin lehine algı operasyonu yapmak için böyle demeçler veriyorlar, yıllarca fed imf ile sömürdüler şimdi zamana güncellenip bitcoin etherium a döndüler
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