Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

6970 desteğinden dönen BTCUSD yukarı yönlü ivme kazanarak kritik 7700 direncini aşmayı başardı. Halihazırda 8107 direncinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para birimi aşırı alım bölgesinden fiyatlanıyor. Piyasada halving beklentisinin fiyatlaması devam ederken bitcoin sahiplerinin portföylerini genişlettiği ve fiyat arttıkça Google aramalarında bitcoin hakkında yapılan aramaların arttığını görüyoruz. Yeni aktörlerin piyasaya katıldığı COVID-19 süreci içerisinde perakende yatırımcının kripto para konusunda istekli olduğu ve alımlarına hız verdiği düşünülüyor. Piyasanın alıcılı ilerlemeye devam etmesi ve kripto para biriminin 8107 direncinin üzerinde kalıcılık sağlamasıyla ilk etapta 9070 direncinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 8000’li seviyelerin üzerinde tutunması 9070 direncine kadar ivme kazanmak için itici güç olacaktır. Sonraki süreçte ise 9860 ve 10627 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir.

Oluşabilecek satış baskısında ise ilk etapta güçlü bir seviye olan 7700 seviyesi ile kanal desteğine dikkat edilebilir. Kanal desteğinin kırılması ise satış baskısını artırabileceğinden dolayı ayrıca takip edilmelidir. Aşağı yönlü oluşabilecek hareketlenmelerde 7328, 6970, 6550 ve 6258 destekleri peşi sıra takip edilebilir.



Direnç Seviyeleri; 8107 – 9070 – 9860 – 10626

Destek Seviyeleri; 7700 - 7328 – 6970 – 6550