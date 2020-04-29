Haftalık kripto para analizi

BTCUSD
6970 desteğinden dönen BTCUSD yukarı yönlü ivme kazanarak kritik 7700 direncini aşmayı başardı. Halihazırda 8107 direncinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para birimi aşırı alım bölgesinden fiyatlanıyor. Piyasada halving beklentisinin fiyatlaması devam ederken bitcoin sahiplerinin portföylerini genişlettiği ve fiyat arttıkça Google aramalarında bitcoin hakkında yapılan aramaların arttığını görüyoruz. Yeni aktörlerin piyasaya katıldığı COVID-19 süreci içerisinde perakende yatırımcının kripto para konusunda istekli olduğu ve alımlarına hız verdiği düşünülüyor. Piyasanın alıcılı ilerlemeye devam etmesi ve kripto para biriminin 8107 direncinin üzerinde kalıcılık sağlamasıyla ilk etapta 9070 direncinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 8000’li seviyelerin üzerinde tutunması 9070 direncine kadar ivme kazanmak için itici güç olacaktır. Sonraki süreçte ise 9860 ve 10627 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir.
Oluşabilecek satış baskısında ise ilk etapta güçlü bir seviye olan 7700 seviyesi ile kanal desteğine dikkat edilebilir. Kanal desteğinin kırılması ise satış baskısını artırabileceğinden dolayı ayrıca takip edilmelidir. Aşağı yönlü oluşabilecek hareketlenmelerde 7328, 6970, 6550 ve 6258 destekleri peşi sıra takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri; 8107 – 9070 – 9860 – 10626
Destek Seviyeleri; 7700 - 7328 – 6970 – 6550
ETHUSD
191 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran ETHUSD yukarı yönlü hız kazanarak 215 direncine yöneldi. Aşırı alım bölgesinde ilerleyen kripto para biriminde 215 direncinin kırılması halinde 253 seviyesine kadar ivmelenme meydana gelebilir. 215 seviyesi ve kanal direncinden dönüş yaşanması halinde kripto para biriminde bir miktar çekilme meydana gelebilir. Olası çekilmelerde ise 191 desteği göz önünde bulundurulabilir. Short pozisyonların artışa geçmesiyle sonraki süreçte 172 desteği ile günlük grafikte 20 MA göz önünde bulundurulabilir. Belirtilen alanda satış baskısının hızlanması ve kanal desteğinin kırılması satış baskısını tetikleyebilir. Bu kapsamda, kanal içi görüntünün dikkatle izlenmesi gerektiği düşüncesi hakimdir. Tam tersi bir senaryoda 215 direncinin kırılmasıyla 253 ve 268 dirençlerini takip edilebileceği ve alıcıların üstünlüğünü koruyacağı düşünülebilir.
Direnç Seviyeleri; 215 – 253 – 268 – 288
Destek Seviyeleri; 191 – 172 – 153 – 138
LTCUSD
Günlük grafikte 20 MA’nın üzerinde tutunmayı başaran LTCUSD 43 direncini kırarak aşırı alım bölgesindeki yerini korudu. Mum kuvvetleri zayıf ilerleyen kripto para biriminde hacimli alımların yapılması halinde 49 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Devamlılık için ise kripto para biriminin 49 direncinin üzerinde tutunması gerektiği düşüncesi hakim. 49 direncinden pozitif yönlü bir çıkış 57 ve 61 seviyelerini beraberinde getirebilir.
43 desteğinin üzerindeki pozisyonunu koruyamaması durumunda satış baskısının artması ve alandan negatif bir çıkış alması durumunda ilk etapta 39, sonrasında ise 36 desteğine kadar çekilme yaşanabileceği düşünülmektedir.
Direnç Seviyeleri; 49 – 57 – 61 – 66
Destek Seviyeleri; 43 – 39 – 36 – 32
XRPUSD
Kanal desteği boyunca ilerleyen XRPUSD 28 Nisan 2020 tarihi itibari ile yukarı yönlü hareketlilik yaşamış ve 0.2171 direncini test etmiştir. Piyasanın alıcılı devam etmesi ve üzerinde durulan direncin kırılmasıyla birlikte 0.2305 ve 0.2440 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Meydana gelebilecek ivmelenmede ise kanal direncine dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.
0.2171 direncinin kırılamaması ise kripto para biriminde satış baskısı yaratabilir. Böylelikle ilk etapta kanal desteğine denk gelen 0.1979 desteği takip edilebilir. Kanal desteğinin kırılması ise 0.1735 desteğini gündeme getirebilir. Belirtilen desteğe kadar olan fiyatlamalar ise yatırımcı kanadında olağan karşılanabilir. Böylece kanal desteği kırılmadığı müddetçe alış yönünde atakların gelmesi beklenebilir. Kanal desteğinin ve sonrasında bir diğer kritik seviye olan 0.1735’in kırılması ise aşağı yönlü genişlemenin habercisi olabilir. Bu noktada seviyelerin güncel olarak takip edilmesinde yarar görülmektedir.
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Direnç Seviyeleri; 0.2171 – 0.2305 – 0.2440 – 0.2607
Destek Seviyeleri; 0.1979 – 0.1735 – 0.1424 – 0.1262
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
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