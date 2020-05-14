Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 7 Mayıs 2020’de 10000 direncini test eden BTCUSD sonraki periyotta geri çekilerek halving sürecinde 8107 desteğini test etti. Hızlıca 20 MA’nın üzerine toparlayan kripto para biriminin 9070 seviyesini yukarı yönlü kırarak ikinci kez 10000 direncini test ettiğini görüyoruz. Psikolojik bir direnç sayabileceğimiz 10000 seviyesinde satış baskısıyla karşılaşan kripto para birimi halihazırda 9500 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kritik seviye olan 10000’in yukarı yönlü kırılması hareketin devamlılığı açısından önem taşıyor. Üzerinde durulan senaryonun gerçekleşmesi halinde ilk etapta 10600 direncine kadar ivmelenme yaşanabilir. 10600’lerin aşılması durumunda 11000, 11600 ve 12000 dirençlerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. Piyasanın satıcılı devam etmesi ve 9500 desteğinin kırılması durumunda ilk etapta 9070 desteği, ardından 20 MA göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda, yukarı yönlü oluşturduğu kanal içerisindeki fiyatlaması yakından takip edilebilir. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 8107 ve 7700 destekleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 9800 – 10000 – 10600 – 11000

Destek Seviyeleri; 9500 – 9070 – 8107 – 7700 ETHUSD 215 direncinin üzerinde tutunmakta güçlük çeken ETHUSD satış baskısıyla kademeli bir şekilde geri çekilerek 11 Mayıs 2020’de 172 desteğini test etti. Piyasanın alıcılı ilerlemesiyle tekrar yukarı yönlü ivme kazanan kripto para birimi halihazırda günlük grafikte 20 MA’nın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Aşırı alım bölgesine geçiş yapan kripto para biriminde long pozisyonlarda hacim artışlarının meydana gelmesi halinde 215 direncine kadar ivme yakalanabileceği düşünülmektedir. Devamlılık için ise 215’in üzerinde tutunması gerektiği düşüncesi hakimdir. 215’in yukarı yönlü kırılması ise 253 ve 268 dirençlerini beraberinde getirebilir. Aşağı yönlü oluşabilecek senaryoda ise 191 ve 172 destekleri takip edilebilir. 172’nin altında gelebilecek kapanışlar için yatırımcının dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Direnç Seviyeleri; 215 – 253 – 268 – 288

Destek Seviyeleri; 191 – 172 – 153 – 138