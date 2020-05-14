Haftalık kripto para analizi

BTCUSD
7 Mayıs 2020’de 10000 direncini test eden BTCUSD sonraki periyotta geri çekilerek halving sürecinde 8107 desteğini test etti. Hızlıca 20 MA’nın üzerine toparlayan kripto para biriminin 9070 seviyesini yukarı yönlü kırarak ikinci kez 10000 direncini test ettiğini görüyoruz. Psikolojik bir direnç sayabileceğimiz 10000 seviyesinde satış baskısıyla karşılaşan kripto para birimi halihazırda 9500 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kritik seviye olan 10000’in yukarı yönlü kırılması hareketin devamlılığı açısından önem taşıyor. Üzerinde durulan senaryonun gerçekleşmesi halinde ilk etapta 10600 direncine kadar ivmelenme yaşanabilir. 10600’lerin aşılması durumunda 11000, 11600 ve 12000 dirençlerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir.
Piyasanın satıcılı devam etmesi ve 9500 desteğinin kırılması durumunda ilk etapta 9070 desteği, ardından 20 MA göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda, yukarı yönlü oluşturduğu kanal içerisindeki fiyatlaması yakından takip edilebilir. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 8107 ve 7700 destekleri takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri; 9800 – 10000 – 10600 – 11000
Destek Seviyeleri; 9500 – 9070 – 8107 – 7700
ETHUSD
215 direncinin üzerinde tutunmakta güçlük çeken ETHUSD satış baskısıyla kademeli bir şekilde geri çekilerek 11 Mayıs 2020’de 172 desteğini test etti. Piyasanın alıcılı ilerlemesiyle tekrar yukarı yönlü ivme kazanan kripto para birimi halihazırda günlük grafikte 20 MA’nın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Aşırı alım bölgesine geçiş yapan kripto para biriminde long pozisyonlarda hacim artışlarının meydana gelmesi halinde 215 direncine kadar ivme yakalanabileceği düşünülmektedir. Devamlılık için ise 215’in üzerinde tutunması gerektiği düşüncesi hakimdir. 215’in yukarı yönlü kırılması ise 253 ve 268 dirençlerini beraberinde getirebilir.
Aşağı yönlü oluşabilecek senaryoda ise 191 ve 172 destekleri takip edilebilir. 172’nin altında gelebilecek kapanışlar için yatırımcının dikkatli olunmasında yarar görülmektedir.
Direnç Seviyeleri; 215 – 253 – 268 – 288
Destek Seviyeleri; 191 – 172 – 153 – 138
LTCUSD
49 direncinden dönen LTCUSD hafta içerisinde 39 desteğini test ederek tekrar yukarı yönlü ivme kazandı. Halihazırda 43 direncini periyodik olarak test eden kripto para biriminin direnci kırması durumunda tekrar 49 seviyesine kadar hareketlenebileceği düşünülmektedir. Devamlılık için ise 49’un üzerinde kapanışların gelmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylelikle 57 ve 61 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.
43 direncinin kırılamaması ise satış baskısını tetikleyebilir. Piyasanın satıcılı ilerlemesiyle 39 desteğine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. 39 desteğinin kırılmasıyla 36, 32 ve 28 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri; 43 – 49 – 57 – 61
Destek Seviyeleri; 39 – 36 – 32 – 28
XRPUSD
0.2305 direncinin üzerinde tutunamayan XRPUSD kademeli olarak geri çekilerek 0.1735 desteğine yöneldi. Denge seviyesine yakınlığı dikkat çeken kripto para biriminin halihazırda 0.1979 desteğinin üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Bulunduğu alanı koruması durumunda yukarı yönlü hareketlilik tetiklenebilir. Böylece 20 MA ve 0.2171 direnci göz önünde bulundurulabilir. Sonraki süreçte ise 0.2305 ve 0.2440 dirençleri takip edilebilir.
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Satış baskısının meydana gelmesi halinde ilk olarak 0.1979 desteğinin dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Desteğin kırılması ile birlikte 0.1735 seviyesine kadar olan fiyatlamaların yaşanması mümkün gözüküyor. Kritik 0.1735’in aşağı yönlü kırılması ise sert geri çekilmelere neden olabilir ve 0.1424 seviyesinin önünü açabilir.
Direnç Seviyeleri; 0.2171 – 0.2305 – 0.2440 – 0.2607
Destek Seviyeleri; 0.1979 – 0.1735 – 0.1424 – 0.1262
[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]
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