Hard fork nedir? Blockchain teknolojisinde hard fork ne demek?

Ülkemizde ve dünyada son dönemlerde kripto para piyasası son derece popülerdir. Kripto para piyasasında yer alan bir terim olan hard fork, Türkçede sert çatallaşma şeklinde ifade edilir. Hard fork terimi temel anlamı ile daha önce geçersiz olan işlem ve blokları geçerli kılan ve protokolde gerçekleşen bir değişikliktir.

Hard fork durumunda kullanıcıların protokol yazılımının güncel sürümüne geçmesi gerekir. Peki, hard fork neden olur ve hard fork genel piyasayı nasıl etkiler? İşte cevapları…

Hard Fork Ne Demek?

Hard fork nedir sorusunun cevabı kripto para sektöründeki kullanıcılar tarafından merak edilen ve önemsenen bir konudur. Türkçeye sert çatallanma olarak çevrilen hard fork terimi, kripto para piyasasında mevcut blockchain ağlarının iki ayrı kopya halinde yollarını ayırması anlamına gelir. Bu kopyalar, oluştukları an itibarıyla aynı yolu paylaşmakta fakat daha sonra yola bölünerek bağımsız blok zincirler halinde devam etmektedir.

Hard fork, blok zincirin yasalarını değiştirir ve yeniden yapılmasını sağlar. Planlanmış bu güncellemeler tüm madenciler tarafından onaylanırsa blok zincirinde yeni zincirler oluşur. Bu oluşan yeni zincirler ise farklı yöntemlerle çalışmaya devam eder.

Hard Fork Neden Olur?

Hard fork, sistemde yer alan eski yazılımların güncellenerek yeni versiyonlar ile değiştirilmesi durumunda olur. Hard fork, yazılımın eski sürümlerinde yer alan önemli güvenlik açıklarını düzeltmek ve yeni işlevler eklemek amacıyla kullanılır. Ayrıca hard fork, işlemleri tersine çevirmek için de etkilidir.

Sert Çatallanma Olunca Ne Olur?

Hard fork ile birlikte blok zincirinde iki farklı yol meydana gelir. Çoğunlukla sert çatallanma olduktan kısa bir zaman sonra eski zincirdekiler, sürümlerinin güncelliğini yitirir. Ardından ise güncelliğini yitiren sürümler daha sonra hızlı bir şekilde son sürüme geçer.

Hard Fork Fiyatı Nasıl Etkiler?

Kripto para evreninde oluşan hard fork, coinleri genellikle olumlu yönde etkiler. Sert çatallanma sürecine başlayan kripto para birimleri, kısa bir süre içinde değer kazanır. Örneğin, 2017 yılında meydana gelen hard fork sonrası Ethereum 122 dolardan 150 dolara çıkmıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere hard forkun fiyatlar üzerindeki etkisi sıklıkla olumludur. Fakat aksi durumların yaşanması da mümkündür.

Hard Fork Sonrası Blockchain Piyasası Nasıldır?

Hard fork sonrasında blockhain piyasasında iki yol açıldığı gözlemlenir. Yükselen blok zinciri, yol ayrımından dönerek kendine yeni bir rota belirler. Eski bloklar ise aynı yol çerçevesinde gitmeye devam eder. Daha sonra çoğunlukla eski zincirde kalanlar hata yaptıklarını anlayarak yeni zincire geçerler.



