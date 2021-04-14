Helin Çelik yorumladı: “Zorluk Bombası” zorluk seviyesini artıracak ve Ethereum’da Buz Devri yaratacak!

15 Nisan’da gerçekleşecek olan ve yatırımcısının aylardır beklediği Berlin Hard Fork’u ETH 2.0 Güncellemesi’nde önemli bir kilometre taşı olarak sayılıyor. Tahminen TSİ 12:04 sularında yapılacak olan Berlin Güncellemesi’nin, Ethereum tabanında oluşan bazı sorunlara ışık tutması bekleniyor. Piyasanın merakla kolladığı ve Coinbase fiyatlamasıyla çakışarak ETH üzerinde şölen yaratan Güncelleme’nin ardından gelebilecek olası kar realizasyonları ise tartışma konusu haline geliyor. Öncelikli olarak, Berlin Hard Fork’unun odaklandığı çözümleri incelemek için varolan sorunlara değinmekte yarar görülüyor. BERLİN VE LONDRA HARD FORK'LARI ETHEREUM TABANINDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ HEDEFLİYOR? Ethereum tabanının fazlasıyla tercih edilmesinden kaynaklı yoğunluk ağ kullanıcıları gas ücretlerinin fazlalığıyla ve tıkanıklıkla baş başa bırakıyor. DeFi sektörünün artışa geçmesi, fungible token’ların uğrak yerinin olması ve stablecoinler’deki talebin artması bu yoğunluğu perçinleyen konulardan oldu. Süreç içerisinde non-fungible token’ların yıldızının parlamasıyla varolan maliyetler katlanmaya devam edecek gibi duruyor. Bir kısım yatırımcı artan maliyet ve tıkanıklık nedeniyle 2.0 Güncellemesi’nin tamamlanmasını beklemek yerine farklı alternatif arayışına girerken, diğer bir kesim ise Ethereum’da yaşanan bu sorunların süreç içerisinde çözülebilecek bir olgu olduğunu düşünüyor.

Sadık yatırımcıları ve sadık yatırımcıların tam tersi yönde hareket eden diğer kullanıcılar ise Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) gibi kripto paraların tabanlarını tercih edebiliyor. Cardano’nun CEO’su Charles Hoskinson, Ethereum işlem ücretlerine dikkat çekerek Cardano’nun Ethereum yatırımcılarını kendine çekeceğine vurgu yapması ise dikkatleri üzerine topluyor. Bu rakiplerin yanı sıra ortaya çıkan diğer zincirler, Ethereum’un bu konuda piyasayı domine etmesine kafa tutuyor. BERLİN HARD FORK'U NE AMAÇLIYOR, NASIL İŞLEYECEK? Berlin ve Temmuz’da yapılması planlanan Londra Hard Fork’u “Serenity” adıyla da bilinen 2.0 Güncellemesi’ni hayata geçirmek için önemli adımlar olacak. Gerçekleşecek olan bu forklar tamamen geleceğe odaklanacak ve geçmişle bağlantısı olmayacak. Mart ayında yayımlanan zorlu yol haritasına bakılacak olunursa, Berlin’de yer alan EIP’ler (ETH İyileştirme Önerileri), çeşitli sorunları ele alıyor ve dört adet EIP önerisi barındırıyor. EIP-2565 önerisi geniş kriptografik işlem fonksiyonu ile kullanım kolaylığını hedefliyor. EIP-2718 işlem türü açısından yeni bir tanımlama ortaya atıyor. Önerilen bu tipi hayata geçirmek ise oldukça zor, çünkü işlem tipleri için geçmişten de yararlanmak gerekiyor. İyileştirme önerisi serisinin üçüncüsü olan EIP-2929, gas maliyetleriyle ilintili. Mod-Exp gas maliyetleri bir önceki seride düşükken, bu serinin gelmesiyle birlikte biraz yükselecek. Bilgisayar korsanları yüzünden alınan bu karar düğümlerin saldırıya davet edilmesinin ucuzluğundan kurtulmak için tasarlanmış durumda. Serinin dördüncü ve son iyileştirme önerisi ise EIP-2930 olarak karşımıza çıkıyor. EIP-2930, ucuz erişimi hedeflemektedir. Liste dışı erişimi de mümkün kılan bu öneri “isteğe bağlı erişim listesi” olarak adlandırılıyor. Berlin’le birlikte gas maliyetleri ve ölçeklendirme problemlerine karşın bir çözüm aranmış olacak. Tabanı rahatlatmaya yönelik atılan bu adımlar ise bir sonraki Hard Fork’a açılan önemli bir kapı olacak.