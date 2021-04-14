FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Helin Çelik yorumladı: “Zorluk Bombası” zorluk seviyesini artıracak ve Ethereum’da Buz Devri yaratacak!

Helin Çelik yorumladı: “Zorluk Bombası” zorluk seviyesini artıracak ve Ethereum’da Buz Devri yaratacak!

14.04.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BITTRT Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Helin Çelik yorumladı: “Zorluk Bombası” zorluk seviyesini artıracak ve Ethereum’da Buz Devri yaratacak!

15 Nisan’da gerçekleşecek olan ve yatırımcısının aylardır beklediği Berlin Hard Fork’u ETH 2.0 Güncellemesi’nde önemli bir kilometre taşı olarak sayılıyor. Tahminen TSİ 12:04 sularında yapılacak olan Berlin Güncellemesi’nin, Ethereum tabanında oluşan bazı sorunlara ışık tutması bekleniyor. Piyasanın merakla kolladığı ve Coinbase fiyatlamasıyla çakışarak ETH üzerinde şölen yaratan Güncelleme’nin ardından gelebilecek olası kar realizasyonları ise tartışma konusu haline geliyor. Öncelikli olarak, Berlin Hard Fork’unun odaklandığı çözümleri incelemek için varolan sorunlara değinmekte yarar görülüyor.

BERLİN VE LONDRA HARD FORK'LARI ETHEREUM TABANINDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ HEDEFLİYOR?

Ethereum tabanının fazlasıyla tercih edilmesinden kaynaklı yoğunluk ağ kullanıcıları gas ücretlerinin fazlalığıyla ve tıkanıklıkla baş başa bırakıyor. DeFi sektörünün artışa geçmesi, fungible token’ların uğrak yerinin olması ve stablecoinler’deki talebin artması bu yoğunluğu perçinleyen konulardan oldu. Süreç içerisinde non-fungible token’ların yıldızının parlamasıyla varolan maliyetler katlanmaya devam edecek gibi duruyor. Bir kısım yatırımcı artan maliyet ve tıkanıklık nedeniyle 2.0 Güncellemesi’nin tamamlanmasını beklemek yerine farklı alternatif arayışına girerken, diğer bir kesim ise Ethereum’da yaşanan bu sorunların süreç içerisinde çözülebilecek bir olgu olduğunu düşünüyor.

Sadık yatırımcıları ve sadık yatırımcıların tam tersi yönde hareket eden diğer kullanıcılar ise Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) gibi kripto paraların tabanlarını tercih edebiliyor.

Cardano’nun CEO’su Charles Hoskinson, Ethereum işlem ücretlerine dikkat çekerek Cardano’nun Ethereum yatırımcılarını kendine çekeceğine vurgu yapması ise dikkatleri üzerine topluyor. Bu rakiplerin yanı sıra ortaya çıkan diğer zincirler, Ethereum’un bu konuda piyasayı domine etmesine kafa tutuyor.

BERLİN HARD FORK'U NE AMAÇLIYOR, NASIL İŞLEYECEK?

Berlin ve Temmuz’da yapılması planlanan Londra Hard Fork’u “Serenity” adıyla da bilinen 2.0 Güncellemesi’ni hayata geçirmek için önemli adımlar olacak.

Gerçekleşecek olan bu forklar tamamen geleceğe odaklanacak ve geçmişle bağlantısı olmayacak. Mart ayında yayımlanan zorlu yol haritasına bakılacak olunursa, Berlin’de yer alan EIP’ler (ETH İyileştirme Önerileri), çeşitli sorunları ele alıyor ve dört adet EIP önerisi barındırıyor. EIP-2565 önerisi geniş kriptografik işlem fonksiyonu ile kullanım kolaylığını hedefliyor. EIP-2718 işlem türü açısından yeni bir tanımlama ortaya atıyor. Önerilen bu tipi hayata geçirmek ise oldukça zor, çünkü işlem tipleri için geçmişten de yararlanmak gerekiyor. İyileştirme önerisi serisinin üçüncüsü olan EIP-2929, gas maliyetleriyle ilintili. Mod-Exp gas maliyetleri bir önceki seride düşükken, bu serinin gelmesiyle birlikte biraz yükselecek. Bilgisayar korsanları yüzünden alınan bu karar düğümlerin saldırıya davet edilmesinin ucuzluğundan kurtulmak için tasarlanmış durumda. Serinin dördüncü ve son iyileştirme önerisi ise EIP-2930 olarak karşımıza çıkıyor. EIP-2930, ucuz erişimi hedeflemektedir. Liste dışı erişimi de mümkün kılan bu öneri “isteğe bağlı erişim listesi” olarak adlandırılıyor. Berlin’le birlikte gas maliyetleri ve ölçeklendirme problemlerine karşın bir çözüm aranmış olacak. Tabanı rahatlatmaya yönelik atılan bu adımlar ise bir sonraki Hard Fork’a açılan önemli bir kapı olacak.

SONRAKİ STEP ETHEREUM LONDRA HARD FORK'U

Temmuz ayında yapılması hedeflenen Londra Hard Fork’u gerçekleşmeden önce test ağları Haziran ayından itibaren çatallanmaya başlayacak. Bu sebeple Mayıs sonundan itibaren süreci takip etmeye başlamakta yarar görülüyor. Bu güncellemede ETH 1.0 ücret değişikliği, zorluk derecelerinin artırılması gibi konuları kapsıyor.

Özellikle “Zorluk Bombası” zorluk seviyesini artıracak ve Ethereum’da deyim yerindeyse Buz Devri yaratacak. Zorluk seviyesi zirve yapmış sayılabileceğinden dolayı madenciler için ağ çekici hale gelmekten çıkmış olacak.
İyileştirme önerisinin ise 2.0 Güncellemesi’nin geçişinin tetiklenmesi için yapıldığı düşünülüyor. Yapılması planlanan Hard Fork’ların sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi tabanın iyileştirilmesi ve 2.0 Güncellemesi konusunda oldukça önem taşımaktadır. Süreç ilerledikçe ortaya çıkan rakipler ve kullanıcı kayıplarının önlenmesi; ağır bir geçiş sürecinin Ethereum tarafından başarılıyor olması ETH’ye prim kazandıracağı düşünülmektedir. Kullanıcı dostu adımların tamamlanma sürecinde Ethereum yatırımcılarının ise bahsi geçen adımları yakından izlemesinde yarar görülmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz
Dogecoin'den $0,1368 dolarlık yeni rekor!Dogecoin'den $0,1368 dolarlık yeni rekor!
Çalışmayan kişiler KMH kullanabilir mi?Çalışmayan kişiler KMH kullanabilir mi?
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Yiyecek ve içecek sektörlerine prim desteği

Yiyecek ve içecek sektörlerine prim desteği

3 yıldır dikkat çeken artış var!

3 yıldır dikkat çeken artış var!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Emekli ikramiyesi için çarpıcı talep!

Emekli ikramiyesi için çarpıcı talep!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.