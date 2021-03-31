Kraken CEO’su: Sene sonu bir Bitcoin, bir Lamborghini olabilir

ABD merkezli ve dünyanın en büyük borsalarından biri olan Kraken’in kurucusu ve CEO’su Jesse Powell, Bloomberg TV’nin canlı yayınına katıldı ve kripto para endüstrisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin’i dolar ile ölçmenin kolay olmadığını belirten Powell, en büyük kripto parayı lüks arabalar ile değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'YIL SONUNDA BİR BITCOIN BİR LAMBORGHINI OLABİLİR'

“Daha önceki programlarda Bitcoin’in sonsuza gideceğini söylemiştim. Bunun idrak edilmesi kolay olmayan bir söz olduğunu biliyorum. Hesaplamaları dolar olarak yapıyoruz ama otomobil üzerinden yaparsak şöyle konuşabilirim. Mesela şu anda bir tane “Tesla Model 3” bir Bitcoin ediyor. Dolayısıyla buradan gidersek, yıl sonunda bir Bitcoin, bir tane Lamborghini’ye, 2022’nin sonunda da bir Bitcoin muhtemelen bir tane Bugatti’ye eşit olacaktır diye düşünüyorum." dedi.



