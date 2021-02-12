Kripto para Ethereum (ETH): Ethereum nedir, nasıl alınır? Ethereum'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

Kripto para Ethereum nedir sorusu analistlerin ve stratejistlerin Twitter hesaplarından paylaşım yapmalarının Ethereum değerlendirmelerinin ardından merak konusu oldu. Analistlerin olumlu yorumlar yaptığı Ethereum'un değeri artınca, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Ethereum nereden ve nasıl alınır araştırmasına başladı. Peki Ethereum'a yatırım yapma işlemi nasıl olur? Ethereum al-sat nasıl yapılır? ETHEREUM NEDİR? Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kısaltması ETH olan kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır. ETHEREUM ETİMOLOJİSİ Ethereum ilk olarak 2013 yılında Vitalik Buterin tarafından ortaya çıkarılmıştır. Vitalik Buterin 2013 yılının sonlarında ethereum'u kullanıma sundu. Vitalik Buterin hem programcı hem de kripto para araştırmacısı olarak hayatına devam eden bir kişidir.

Ethereum, para kaynağını 2014 temmuz ve ağustos aylarında online bir fon bulma sitesinden almıştır. Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.

KRİPTO PARA NEDİR? Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.

Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz. ALTCOIN NEDİR? Ethereum en fazla tercih edilen altcoindir. Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerine altcoin denir. Örneğin; etherum, ripple ve dogecoin gibi kripto paralar altcoin olarak geçer. Altcoinlerin adı madeni para anlamına gelen "coin" ile birleşerek kısaltma oluşturur. ETHER'DEN ETHEREUM'A GELİNEN SÜREÇ 2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum 2 farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum’un değeri 2017 yılında %13,000 büyüdü.

Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı. ETHEREUM HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR? Ethereum nasıl alınır sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Ethereum miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Ethereum hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Ethereum nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Ethereum al- sat nasıl yapılır?

ETHEREUM AL- SAT YAPARKEN YATIRIM ARACI KOMİSYON ALINIR MI? Kripto para borsasına yeni başlayacaklara yatırım araçlarını kullandıkları takdirde az miktarda olsa komisyon aldıklarını belirtelim. Yatırım araçlarının birçoğu yatırım yapacağınız kripto paranın yüzde 'i oranında komisyon alır. Bu oran farklı yatırım araçlarına göre değişebilir. Örneğin, 100 TL'ye ETH aldığınızda yatırım aracı sizden 1 TL komisyon bedeli alacaktır. Kripto para borsasına ilk kez girenlerin yatırım yapmadan önce mutlaka yatırım araçlarının 2021 güncel komisyon oranlarını incelemelerini öneririz. ETHEREUM FİYATI YATIRIM ARAÇLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR Ethereum fiyatı bazı yatırım araçlarında farklılık gösterebilir. Bu durum yatırımcıları bazen yanıltabilir. Kripto para borsasında benzer durumlar oluşabilir. Kripto para transfer edilebilen, takas yapılabilen ve dijital cüzdanlarda saklanabilen bir para olduğu için sadece sahip olduğu kişinin insiyatifine bağlı olarak fiyatlanır ve yer değiştirir. ETHEREUM NASIL ALINIR, NASIL YATIRIM YAPILIR? Yukarıda belirttiğimiz gibi yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Ethereum alabilirsiniz. Ethereum al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar ETH alıp bekleyebilirsiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında ETH'de satın alabilirsiniz. Örneğin, ETH 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.

BANKADAN ETHEREUM'A YATIRIM YAPILABİLİR Mİ? Banka aracılığı ile güvenli bir şekilde işlem yaparak Ethereum almak isteyen vatandaşların merak ettiği bankadan Ethereum alınır mı sorusuna BDDK ile yanıt verelim. Türkiye'deki bütün bankalar BDDK bünyesinde çalıştığı için Ethereum yatırımı için aracılık yapamazlar. Çünkü BDDK'da kripto para için herhangi bir mevduat hesap kanunu yer almamaktadır. Bu nedenden dolayı herhangi bir banka üzerinden Ethereum al-sat işlemi şimdilik yapılamamaktadır. ATM'DEN ETHEREUM HESABINA PARA GÖNDERİLEBİLİR Mİ? Ethereum'a yatırım yapmak isteyen yatırımcıların merak ettiği ATM'den kripto para hesabına para gönderilir mi sorusuna ise maalesef işlemin yapılmadığını belirtelim. ATM üzerinden gönderilen paranın gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmayacağı için bu işlem kabul edilmez. Banka üzerinden havale, EFT ya da Papara yöntemi ile gönderdiğiniz para ise kripto para borsasındaki hesabınıza yansır. Bu işlemi yaptıktan sonra size gönderilen güvenlik kodunu açıklama kısmına eklemek gerekli. Bu açıklama oldukça önemlidir. ETHEREUM NEDEN YÜKSELİYOR? Analistlerin açıklamalarına göre Ethereum'un yükselmesinin nedenlerinden birisi de kurumsal şirketlerin yüklü miktarda Ethereum alması ile talebin artması.

Paypal gibi küresel ödeme devleri kripto para alım ve satım hizmetlerine başlayınca Ethereum daha fazla vatandaş tarafından tercih edilir oldu. Dünyada yaklaşık olarak 300 milyon kullanıcısı olan Paypal'ın Ethereum'a talebin artmasında katkısı oldukça fazla. Ethereum'un yükselmesinin nedenlerinden birisi de Bitcoin'den sonra en fazla tercih edilen kripto para olmasıdır. ETHEREUM VE BITCOIN'İN ÖZELLİKLERİ! Ethereum gas ünitelerinin her birinin bir işlemde belirtilebilecek bir fiyatı vardır. Bu, tipik olarak Gwei olarak ölçülür. Bitcoin işlemleri genellikle Satoshi'nin bayt başına belirttiği ücretlere sahiptir. İşlem ücretleri, genellikle Ethereum için Bitcoin'den daha düşüktür. Aralık 2017’de, Ethereum’un ortalama işlem ücreti, 0.33 dolara karşılık gelirken, Bitcoin için bu değer 23 dolara karşılık gelmiştir. Ethereum, Wei’deki değerlerin hesaplardan geçirildiği ve başka bir hesaba aktarıldığı bir hesap sistemi kullanır. Ethereum’un, Proof-of-Stake’e (ortadaki para kanıtı) transfer edilmesi planlanılıyor. Bu günlerde Ethereum, Proof-of-Work (iş kanıtı) ve Proof-of-Stake arasında melezdir.

ETHEREUM VE BİTCOİN ARASINDAKİ FARK NEDİR? Kripto para araştırmacıları ve takipçilerinin merak ettiği konulardan birisi de Ethereum ve Bitcoin benzerliğinin olup olmadığı konusu. Bitcoin ile Ethereum'un arasında bir fark var mı sorusunu soran vatandaşlara, Ethereum, çeşitli yönlerden Bitcoin’den (Ocak 2018 itibarıyla en büyük piyasa değerine sahip kripto para birimi) farklı olduğunu belirtelim. Ethereum blok süresi ne kadar? Ethereum madenciliğinin özelliği nedir? Ethereum ve Bitcoin fiyat karşılaştırmaları nasıldır İşte Ethereum ve Bitcoin arasındaki farklar! Ethereum’un blok süresi 14-15 saniyedir. Bu, Bitcoin için 10 dakikadır. Ethereum madenciliği, bazen sert çatallar sırasında değişen ancak genellikle tutarlı oranda yeni dijital paralar üretir. Bitcoin için, oran her 4 yılda bir yarıya düşer. Proof-of-work (iş kanıtı) için, madencilikte uzman ASIC’lerin (Application-specific integrated circuit - UygulaMayısa Özel Entegre Devre) avantajlarını azaltan Ethash algoritmasını kullanır. Bitcoin işlemleri, işlem büyüklüğü ile bayt cinsinden rekabet ederken, işlem ücretleri hesaplama karmaşıklığına göre değişir. Bant genişliği kullanımı ve depolama ihtiyaçları (sistemde “gaz” olarak bilinir) ile farklılık gösterir.