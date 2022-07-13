FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto para piyasalarında büyük hareketlilik! Kritik verilerden sonra büyük düşüş

Kripto para piyasalarında büyük hareketlilik! Kritik verilerden sonra büyük düşüş

13.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD’de enflasyon haziranda yüzde 1,3 olurken, yıllık bazda yüzde 9,1'e yükseldi. Piyasaları hareketlendiren verilerin ardından kripto borsasında sert hareketler yaşandı.

Kripto para piyasalarında büyük hareketlilik! Kritik verilerden sonra büyük düşüş

ABD enflasyon verileri beklentinin üzerinde açıklandı. Yıllık bazda 8,8 olması beklenen veriler 9,1'e yükseldi. Piyasaları hareketlendiren veriler Bitcoin'i de etkilendi.

AÇIKLANMASININ ARDINDAN BÜYÜK DÜŞÜŞ

ABD'nin 15.30'da açıklanan enflasyon verilerinin ardından Bitcoin değer kaybederek 19 bin 200 doların altına geriledi. 1 saatte yaklaşık 1000 dolar değer kaybeden Bitcoin 16.10 sıralarında 19 bin 195 seviyelerine tutundu.

kripto1

ABD ENFLASYON VERİLERİ

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti.

BENZİN, GIDA, BARINMA...

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda da yüzde 9,1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8,8 artması yönündeydi.

DOLAR

Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken, mayısta yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.

Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7,5 ve yıllık yüzde 41,6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11,2 ve yıllık yüzde 59,9'luk artış gösterdi.

Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,7 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 30'a çıktığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?
Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi! Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!
51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor! 51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Enflasyon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor!

Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Datça'da orman yangını! Alevler hızla sahile ilerliyor!

Datça'da orman yangını! Alevler hızla sahile ilerliyor!

KYK kredi faizleri silinecek mi? Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama

KYK kredi faizleri silinecek mi? Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama

ABD enflasyon verisi açıklandı! Dolar, euro ve gram altın…

ABD enflasyon verisi açıklandı! Dolar, euro ve gram altın…

Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar...

Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.