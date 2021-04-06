Kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı

Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Ethereum'daki toparlanma bugün de devam ediyor. ETH son 24 saate yüzde 4'e yakın değer kazanarak 2 bin 132 dolar / 17 bin 195 lira seviyesine yükseldi.

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin 58 bin 980 dolar / 477 bin liranın üzerinde seyrediyor. BTC'nin piyasa değeri 1.1 trilyon doların üzerinde.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin , Mart ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden 52,000 dolara kadar indikten sonra toparlanarak 59,000 dolar sınırına tekrar yükseldi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO’su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse’u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.

Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.

PİYASALAR ÜÇ AYDA İKİYE KATLANDI

Kripto para piyasaları yaklaşık üç ay önce 1 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Binlerce kripto parayı takip eden sitelerin verilerine göre, bugün itibariyle piyasanın büyüklüğü 2 trilyon doları aştı.

KRİPTO PARA PİYASASI GELİŞİYOR

Dünyada gelişmiş ülke merkez bankalarının faizi 0 civarında tutması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisini artırıyor. Tesla, 1 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmış, araç satışında Bitcoin ile ödeme seçeneğini devreye almıştı.

Morgan Stanley, Mastercard ve PayPal gibi devlerden de kripto para piyasasına giriş adımları gelmişti.

