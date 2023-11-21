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Kripto para piyasasına yeni düzenleme! AK Parti hazırladı, sona gelindi: Meclis'e sunulması bekleniyor

21.11.2023 18:59 | Son Güncelleme:
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Kripto para piyasasıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Kripto piyasasına yasal zemin hazırlamak için yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, söz konus düzenlemeyle denetlenebilirlik ve şeffaflığın sağlanması amaçlanıyor. Düzenlemenin yıl bitmeden Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kripto para piyasasına yeni düzenleme! AK Parti hazırladı, sona gelindi: Meclis'e sunulması bekleniyor

Kripto para piyasasına, yasal zemin hazırlamak için yürütülen çalışmada sona gelindi. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri kripto varlıklara ciddi bir toplumsal ilgi olduğunu belirterek, "Burada vatandaşımızı korumak, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak ama bir yandan da blokzincir zihniyetinin önünü açmak, onun önünü kapatmamak noktasında çalışmalarımız oldu, oluyor.” dedi.

"İLGİLİ KURUMLAR ÇALIŞIYOR"

NTV'de yer alan habere göre; sektörle iletişim halinde olduklarını kaydeden İleri, "İlgili kurumlar çalışmalarını yapıyorlar. İlerleyen süreçlerde bu konu tekrar gündeme gelecek.” dedi.

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YIL BİTMEDEN MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Düzenleme ile, kripto para işlemi yürüten yerel borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Kripto para ticaretinin vergilendirilmesi de söz konusu. Yasal düzenlemenin yıl bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

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BAKAN ŞİMŞEK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bakanlığının bütçe sunumunda konuyu gündeme getirmişti. Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü'nün gri listesinden çıkışı için tek bir düzenlemeye ihtiyaç kaldığını söylemiş onun da kripto para düzenlemesi olduğunu vurgulamıştı.

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Kripto para ak parti meclis
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