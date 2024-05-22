FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto para piyasasında gözler Ethereum ETF kararında: Kritik 24 saatte geri sayım başladı

Kripto para piyasasında gözler Ethereum ETF kararında: Kritik 24 saatte geri sayım başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 12:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında gözler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) başvurularına ilişkin vereceği karara çevrildi. Yarın açıklanması beklenen karar sonrası kripto para piyasasında hareketlilik bekleniyor. ETF haberlerinin gündem olmasının ardından hem Bitcoin hem de Ethereum'un fiyatlarında artış yaşanmıştı.

Kripto para piyasasında gözler Ethereum ETF kararında: Kritik 24 saatte geri sayım başladı

BlackRock, VanEck ve Fidelity gibi birçok ABD merkezli yatırım yönetim şirketi, komisyona Ethereum için 10 spot ETF başvurusunda bulundu. Şirketler, tıpkı Bitcoin gibi Ethereum'un da spot ETF'lerle geleneksel borsalarda işlem görmesini talep ediyor. SEC, daha önce ETF başvuruları için erteleme kararı almıştı. Başvuruları 3 defa erteleme hakkı bulunan SEC'in 23 Mayıs gün sonuna kadar "VanEck Ethereum ETF" için olumlu veya olumsuz kararını açıklaması gerekiyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA YÜKSELİŞ

Bu hafta Ethereum ETF'lerinin onaylanacağına ilişkin beklentiyle kripto para piyasasında yükseliş görülürken Ethereum'un fiyatı 3800 doları geçti, Bitcoin'in fiyatı da 70 bin doları aştı.

"ABD seçim süreci etkiliyor"

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spot Bitcoin ETF onayı sonrası Ethereum için umudun olduğunu fakat ilerleyen süreçte SEC Başkanı Gary Gensler'in açıklamalarıyla bu beklentinin negatife döndüğünü hatırlattı.

ABD'de başkanlık seçimin de yaklaşmasıyla konjonktürün değişmeye başladığını anlatan Polat, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kripto paralara biraz daha olumlu yaklaşmasıyla Demokratlar'ın kripto karşıtı konuma düşmeye başladığını ifade etti.

Polat, spot Ethereum ETF'lerine yönelik beklentinin değişmesinde bunun etkisine dikkati çekerek, "ABD'de son yapılan araştırmalar halkın yaklaşık 20'sinin en az 1 kere kripto para yatırımı yaptığı gösteriyor. Aslında ABD'de seçim süreci yaklaştıkça kripto paralar daha fazla gündeme geliyor. ETF onayı olasılığının dünden itibaren çok artmasının bu politik gelişmeler ile alakalı olabileceğini görüyorum. Demokratlar kripto karşıtı görünmek istemiyor." değerlendirmesini yaptı.

"ETF ONAYI, BLOK ZİNCİR İNOVASYONLARINA KAPI AÇABİLİR"

Bitcoin'in piyasada biraz daha farklı bir konumda olduğunu belirten Polat, Ethereum'un ise üzerinde akıllı sözleşmeler aracılığıyla birçok işlemin yapıldığı bir platform olarak göründüğünü söyledi.

Olumlu kararın bu gerekçelerle Ethereum gibi işlev gören diğer varlıklara da olumlu yansıyabileceğini dile getiren Polat, olası olumsuz senaryoya yönelik ise "Onaylanmazsa son 3 gündeki spekülatif artış yerini hayal kırıklığına bırakıp Ethereum için biraz daha olumsuz bir tablo çıkabilir." dedi.

Polat, ETF'lerinin onaylanmasının kripto paralar ve blok zincir üzerinde yapılabilecek inovasyonlara kapı açabileceğini de söyledi. Ayrıca ETF'lerin yatırımcıların gözünde finans kurumlarının garantörlüğünü getirdiğini vurgulayan Polat, bu borsa yatırım fonlarının kurumsallar için de yatırım fırsatı yarattığını belirtti.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye 8 bin lira bayram ikramiyesi!Emekliye 8 bin lira bayram ikramiyesi!
Sıfır faiz kampanyası uzatıldıSıfır faiz kampanyası uzatıldı
İstihdam endeksi ilk çeyrekte arttıİstihdam endeksi ilk çeyrekte arttı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para 1 ethereum dolar
En Çok Okunan Haberler
Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

İddialar sonrası Halkbank'tan esnaf kredisi açıklaması! 'Faiz oranları...'

İddialar sonrası Halkbank'tan esnaf kredisi açıklaması! 'Faiz oranları...'

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi!

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi!

Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.