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Kripto para yatırımcılarına önemli uyarı

08.11.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para yatırımcılarını sanal dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurtuluş, 'kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin. Bu piyasada olun ancak araştırın ve iyi inceleyin ona göre yatırımınızı yapın' önerisinde bulundu.

Kripto para yatırımcılarına önemli uyarı

Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Kurtuluş, kripto para yatırımcılarına sanal dolandırıcılığa karşı uyardı.

Blockchain ve kripto paralarla ekonomi kurgusunun değiştiğini ifade eden Kurtuluş, rezervlere dayalı ekonomilerden işleme dayalı ekonomilere geçildiğini vurguladı.

Kurtuluş, varlığın ve değerlerin el değiştiği dönemden geçildiğine işaret ederek, "Girişimcilerle bockchain teknolojisini konuştuk. Türkiye, kripto paralar konusuna ilgi duyan dünyada sayılı ülkelerin arasında geliyor. Bu alana 'alım satım' olarak bakmamak lazım, bir de bunun altyapısı ve ne üretilir onu konuşmamız lazım. Finansal teknoloji şirketlerimizin olması önemli. Finansal teknoloji alanında Türkiye çok hızlı gelişiyor, şirket sayısı çok arttı. Bankaların yapısı hantal, finansal teknoloji şirketleri startuplar daha seri. Büyük bir değer yarattılar." diye konuştu.

"BORÇLANARAK YATIRIM YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Kripto para yatırımcısına yönelik önerilerini sıralayan Kurtuluş, şöyle konuştu:

"Kripto para konusunda bilmiyorsanız, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın. Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Standartları öyledir. 'Alım-satım yaparım' diyorsanız buna hiç başlamayın. Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin. Bu piyasada olun ancak araştırın ve iyi inceleyin ona göre yatırımınızı yapın. Borsalara dikkat edin. Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın.

Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. İnternette cüzdanınıza girmeye çalışırken ilk çıkan reklama tıklayıp da cüzdan numaranızı yazmayın. Telefonların güvenliğine de dikkat edin. Bunlar çok önemli ve öncelikle yatırımı korumalısınız."

Bazı dolandırıcılık mağdurlarının kendilerine müracaat ettiğini belirten Kurtuluş, "Geçenlerde yüklü miktarda yatırımı olan bir hanımefendi, cüzdanına erişmek isterken reklama tıklamış, parasının bir bölümünü boşaltmışlar." dedi.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
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