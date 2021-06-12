Kripto parada ibre aşağı döndü! Piyasa hacmi 1.5 trilyon doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 35,000 dolar düzeyine inerken, son 24 saatte ilk 100 birimden 99'u düştü ve tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların altına geriledi.

Decrypt'in sorularını yanıtlayan BIS Başkanı Benoit Coeure, El Salvador'un Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesini "ilginç bir deney" olarak nitelendirdi; ancak, BIS'in Bitcoin'i "spekülatif bir varlık" olarak kabul etmesine ilişkin yaklaşımını değiştirmediğini vurguladı.

Son 24 saat içinde 35,213.08 ve 37,608.69 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.09 düşüşle 35.275.16 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 664 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,265.76 ve 2,488.80 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.40 düşüşle 2,285.64 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17.57 ve piyasa hacmi de yaklaşık 19 milyar dolarlık düşüşle 267 milyar dolar düzeyindeydi.