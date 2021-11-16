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Kripto paralar çakıldı! 16 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 16 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

16.11.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Kasım haftanın ikinci gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da bugün önemli bir düşüş yaşandı. Bitcoin bugün %6,97'lik seviyesinde değer kaybetti. Peki 16 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 16 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralar çakıldı! 16 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 16 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 16 Kasım Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %6,97'lik seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Son olarak bugün ise 61 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 16 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

16 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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16 Kasım haftanın ilk günü Bitcoin güne %6,97'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 61.190,7 yani 647.091,76 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 60.375,5 - 63.605,6 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $37,37B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%7,54'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.350,70 yani 46.199,76 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %5,69'luk bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,248442 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,243547 - 0,256726 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,44B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %7,08'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,12823 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,10706 - 1,17222 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $$3,55B.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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