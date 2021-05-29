FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto paralar düşüşte! 29 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 29 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralar düşüşte! 29 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 29 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

29.05.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Çin'den gelen yasak haberi üzerine büyük bir düşüş yaşayan kripto paraların 29 Mayıs'taki son durumu merak ediliyor. Bir kripto para konferansına katılım gösteren Binance CEO'su CZ, gelinen noktada Bitcoin'i kimsenin kapatamayacağını ifade ettiği bir konuşma yaptı. Ripple haricinde diğer kripto paralar 29 Mayıs'ta güne düşüşle başladı. Peki 29 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 29 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

29 Mayıs Cumartesi günü Bitcoin ve diğer kripto paraların geldiği değer merak edilip araştırılıyor.
%0,01'lik bir düşüş yaşayan Bitcoin şu anda $ 36.870,3 yani 315,56 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 35.651,4 - 37.227,1 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $57,06B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
%1,23'lik düşüş yaşayan Ethereum ise bugün $ 2.545,11 yani 21,78 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOIN NE KADAR?

DOGECOIN NE KADAR?
%2,30'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin ise şu anda $ 0,314276 yani 2,69 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Dogecoin gün aralığında 0,308729 - 0,317036 dolar arası değişim gösterdi.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
%0,94'lik değer artışı yaşayan Ripple ise bugün $ 0,91891 yani 7,86 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ripple gün aralığında 0,89563 - 0,93847 dolar arası değişim gösterdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Temmuz ayı maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayı maaşları ne kadar olacak?

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!

Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!

Bunları yaparsanız 6 sene erken emekli olabilirsiniz

Bunları yaparsanız 6 sene erken emekli olabilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.