Kripto paralar düşüşte! 29 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 29 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...
29 Mayıs Cumartesi günü Bitcoin ve diğer kripto paraların geldiği değer merak edilip araştırılıyor.
%0,01'lik bir düşüş yaşayan Bitcoin şu anda $ 36.870,3 yani 315,56 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 35.651,4 - 37.227,1 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $57,06B.
ETHEREUM NE KADAR OLDU?
%1,23'lik düşüş yaşayan Ethereum ise bugün $ 2.545,11 yani 21,78 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
DOGECOIN NE KADAR?
%2,30'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin ise şu anda $ 0,314276 yani 2,69 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Dogecoin gün aralığında 0,308729 - 0,317036 dolar arası değişim gösterdi.
RİPPLE XRP NE KADAR?
%0,94'lik değer artışı yaşayan Ripple ise bugün $ 0,91891 yani 7,86 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ripple gün aralığında 0,89563 - 0,93847 dolar arası değişim gösterdi.
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