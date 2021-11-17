Kripto paralarda düşüş sürüyor! 17 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 17 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 17 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %2,79'luk seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Son olarak bugün ise 59 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 17 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

17 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

17 Kasım haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %2,79'luk bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 59.490,2 yani 619.084,89 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 58.584,0 - 60.398,7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $0.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%4,17'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.151,41 yani 43.222,31 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %5,35'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,234863 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,229922 - 0,239072 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $0.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %3,68'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,08152 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,05976 - 1,09717 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $0.

