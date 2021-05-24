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Kripto piyasasında düşüş alarmı! 24 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 24 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

24.05.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'den gelen yasak haberi üzerine büyük bir düşüş yaşayan kripto paralar, 24 Mayıs'ta da güne düşüşle başladı. Yatırımcıların düşüşünden Elon Musk'ı sorumlu tuttuğu Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları 24 Mayıs gününde merak ediliyor. Peki 24 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 24 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte yanıtı...

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

24 Mayıs Pazartesi günü yatırımcılar Bitcoin ve diğer kripto paralardaki değişimleri merak ediyor.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin bugün güne %4,75'lik bir düşüş ile başlangıç yaptı. Şu anda $ 35.254,6 yani 296,85 Türk Lirası değerinde olan Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $81,89B.
Bitcoin fiyatları gün aralığında 34.474,6 - 35.863 dolar arasında değişim gösterdi.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
24 Mayıs günü Ethereum %6,54'lik bir düşüş yaşadı. Ethereum, şu anda $ 2.134,72 yani 17,97 Türk Lirası değerinde.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Ripple XRP'nin değeri 24 Mayıs günü merak ediliyor. Ripple güne %12,39'lik bir düşüşle başladı ve şu anda $ 0,80037 yani 6,74 Türk Lirası değerine sahip.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne %8,97'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin şu anda $ 0,312629 yani 2,63 Türk Lirası değerinde işlem görüyor. Dogecoin gün aralığında ise 0,295792 - 0,316735 dolar arası değişim gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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