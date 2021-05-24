Kripto piyasasında düşüş alarmı! 24 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 24 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

24 Mayıs Pazartesi günü yatırımcılar Bitcoin ve diğer kripto paralardaki değişimleri merak ediyor.

BİTCOİN NE KADAR? Bitcoin bugün güne %4,75'lik bir düşüş ile başlangıç yaptı. Şu anda $ 35.254,6 yani 296,85 Türk Lirası değerinde olan Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $81,89B.

Bitcoin fiyatları gün aralığında 34.474,6 - 35.863 dolar arasında değişim gösterdi.

ETHEREUM NE KADAR? 24 Mayıs günü Ethereum %6,54'lik bir düşüş yaşadı. Ethereum, şu anda $ 2.134,72 yani 17,97 Türk Lirası değerinde.

RİPPLE XRP NE KADAR? Ripple XRP'nin değeri 24 Mayıs günü merak ediliyor. Ripple güne %12,39'lik bir düşüşle başladı ve şu anda $ 0,80037 yani 6,74 Türk Lirası değerine sahip.