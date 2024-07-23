FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto piyasasını etkileyecek kritik karar! Onay verildi

Kripto piyasasını etkileyecek kritik karar! Onay verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 16:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SEC spot Ethereum ETF'lerine onay verdi. Ethereum ETF'lerinin bugün ABD'de işleme açılması bekleniyor.

Kripto piyasasını etkileyecek kritik karar! Onay verildi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF başvurularına nihai onayı verdi. Düzenleyici kurum tarafından verilen son onay ile birlikte, ETF'lerin geleneksel borsalar üzerinde işleme sunulmaları önünde bir engel kalmadı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Yatırım fonlarının işlem başlamasıyla Ethereum, ABD borsalarında işleme sunulan 2. kripto para birimi olacak. Ocak ayında SEC onayının ardından Bitcoin ETF'leri de geleneksel borsalarda işlem görmeye başlamıştı.

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, AA muhabirine, Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının uzun bir süredir beklendiğini anlattı.

İkinci büyük kripto para birimi olan Ethereum'un ETF'lerinin ABD'de işlemlere başlayacağına dikkati çeken Tufaner, bu yatırım fonlarının alternatif bir yatırım aracı olarak piyasaya yeni yatırımcıları çekebileceğini ifade etti. Tufaner, talebin artması durumunda piyasada daha fazla derinlik ve likidite oluşabileceğini de söyledi.

Kripto para birimlerinin riskli varlıklar arasında yer alması nedeniyle fiyatlarının oldukça oynak olduğunu vurgulayan Tufaner, şöyle konuştu:

"Özellikle yüksek riskten kaçınan yatırımcılar açısından ETF'ler önemli hale geliyor. Bununla birlikte, kripto para borsalarıyla ilgili yaşanan problemler yatırımcıların kendini güvence altına alma isteğini artırıyor. Dolayısıyla yatırımcılar ETF'ler aracılığıyla geleneksel borsalar üzerinden Bitcoin ve Etherum'a ulaşabiliyor. Ancak ETF'lerin alınması sırasında fon yönetim ücreti ödeniyor."

TEKNOLOJİ MERAKLISI YATIRIMCILARA VURGU

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar ise yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum'a geleneksel borsalar üzerinden ulaşabilmesinin, bu dijital varlıkların daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişimine imkan sağlayacağını ifade etti.

Geleneksel borsaların güvenlik ve düzenlemeler açısından daha fazla güvence sunduğunu hatırlatan Dündar, fonların özellikle daha temkinli yatırımcıların ilgisini çekebileceğini dile getirdi.

Dündar, Ethereum ETF'lerinin, Bitcoin ETF'lerinden farklı olarak Ethereum'un teknolojik altyapısı ve kullanım alanlarına yönelik yatırımları teşvik edebileceğine de dikkati çekerek, "Ethereum ETF’leri, sadece değer saklama aracı olmanın ötesinde, teknolojiye ve yeniliklere yatırım yapmayı da temsil eder. Bu durum, Ethereum ETF'lerini teknoloji meraklısı yatırımcılar için daha çekici hale getirebilir." değerlendirmesini yaptı.

Ethereum ETF'lerinin işlemlere başlamasının kripto para piyasasında güvenin ve fiyat istikrarının artmasına sebep olabileceğini anlatan Dündar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durum, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a daha fazla erişim sağlaması anlamına gelir ve bu da talebi artırabilir. Aynı zamanda, geleneksel finans dünyasıyla kripto para piyasası arasındaki entegrasyonu güçlendirerek Ethereum'un ve kripto para birimlerinin genel kabulünü sağlayabilir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandıHazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı
Anahtar Kelimeler:
Ethereum Kripto para SEC etf karar
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi kahreden kazadaki zik zak bilmecesi çözüldü

Türkiye'yi kahreden kazadaki zik zak bilmecesi çözüldü

Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu!

Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu!

Yunan gazete yazdı: Türkiye 5 savaş gemisi konuşlandırdı!

Yunan gazete yazdı: Türkiye 5 savaş gemisi konuşlandırdı!

Yüzde 24,73’lük zam sonrası emekli promosyonu üst dilime geçti

Yüzde 24,73’lük zam sonrası emekli promosyonu üst dilime geçti

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!

Emeklilik sisteminde ‘istenmeyen formül’

Emeklilik sisteminde ‘istenmeyen formül’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Günün en iyi fırsatı! Kahve tutkunları buraya bakmadan geçmeyin

Günün en iyi fırsatı! Kahve tutkunları buraya bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.