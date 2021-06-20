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Mask coin nedir? İşte Mask coin yorumları ve geleceği...

20.06.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatteki yükselişinde yüzde 116'yı bulan Mask coin kripto yatırımcılarının dikkatini çekti ve merak konusu oldu. Mask coin, Twittee ve Facebook kullanıcılarının Web 3.0 niteliklerini kullanabilmesini sağlar. Son zamanlarda sert düşüşlerin görüldüğü kripto para piyasasında Mask coin kazandıranlar arasında yer aldı. Peki Mask coin nedir? İşte Mask coin yorumları ve geleceği...

Mask coin nedir? İşte Mask coin yorumları ve geleceği...

Kripto para yatırımcıları ve bu piyasaya ilgi duyanlar Mask coinin ne olduğunu ve geleceğini araştırmaya başladı. Kripto piyasalarında düşüş sürüyor ve yatırımcılar en iyi dijital parayı bulmak, para kazanmak için araştırma yapıyor. Mask coin son 24 saatte sert bir yükseliş yaparak yüzde 116'yı buldu. Bu ani hareketler ilgililerin dikkatini çekti. Peki Mask coin nedir? İşte Mask coin yorumları ve geleceği...

MASK COİN NEDİR?

MASK Coin, Twitter ve Facebook kullanıcılarının Web 3.0 niteliklerini kullanabilmesini sağlar. Mask Coin, Mask Network platformunun yerel kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Mask coinin piyasaya sürülmesindeki amaç NFT'leri (değiştirilemez tokenlar) veya merkezi olmayan depolama alanlarını satın almaktır. Bu coin, ERC20 tabanlıdır. Öte yandan MASK Coin, Mask Network’te ödül dağıtımı amacıyla da kullanılır.

Mask Coin projesinin hedefi Web 2.0 ile Web 3.0 arasında köprü üzerinde çalışan kripto para ortaya koymaktır. Projenin ortaya sunmayı amaçladığı özelliklerden birisi de Mask Network kullanıcılarının sosyal ağlardan ayrılmasına gerek olmadan merkeziyetsiz borsalara geçiş yapma fırsatını sunmaktır. Böylece al-sat işlemleri daha hızlı gerçekleşebilir. Projeye ilişkin bilgilerin devamı için https://mask.io/ adresine gidebilirsiniz.

Mask coin nedir? İşte Mask coin yorumları ve geleceği...

İŞTE MASK COİN YORUMLARI VE GELECEĞİ...

Mask coine ilişkin yapılan yorumlarda en çok şifreleme özelliği konuşuluyor. Mask coin ödemesi karşılığında, sosyal medyada birbiriyle konuşan ikili sohbeti özel bir şifre altına alabiliyor.

Analistler Mask Coinin geleceği hakkında olumlu konuşuyor. Coinin gelecek günlerde değer kazanabileceği ifade ediliyor. Bazı analistler Mask coinin Temmuz sonrasında 9 ile 9.50 dolar arasında olacağını ifade ediyor. Öte yandan bazı analistler ise Mask coinin yatırımcısına kaybettireceğini aktarıyor. 2021 Haziran başlarında Mask coin 8.40 doalra kadar düşebileceği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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