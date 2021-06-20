Kripto para yatırımcıları ve bu piyasaya ilgi duyanlar Mask coinin ne olduğunu ve geleceğini araştırmaya başladı. Kripto piyasalarında düşüş sürüyor ve yatırımcılar en iyi dijital parayı bulmak, para kazanmak için araştırma yapıyor. Mask coin son 24 saatte sert bir yükseliş yaparak yüzde 116'yı buldu. Bu ani hareketler ilgililerin dikkatini çekti. Peki Mask coin nedir? İşte Mask coin yorumları ve geleceği...

MASK COİN NEDİR?

MASK Coin, Twitter ve Facebook kullanıcılarının Web 3.0 niteliklerini kullanabilmesini sağlar. Mask Coin, Mask Network platformunun yerel kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Mask coinin piyasaya sürülmesindeki amaç NFT'leri (değiştirilemez tokenlar) veya merkezi olmayan depolama alanlarını satın almaktır. Bu coin, ERC20 tabanlıdır. Öte yandan MASK Coin, Mask Network’te ödül dağıtımı amacıyla da kullanılır.

Mask Coin projesinin hedefi Web 2.0 ile Web 3.0 arasında köprü üzerinde çalışan kripto para ortaya koymaktır. Projenin ortaya sunmayı amaçladığı özelliklerden birisi de Mask Network kullanıcılarının sosyal ağlardan ayrılmasına gerek olmadan merkeziyetsiz borsalara geçiş yapma fırsatını sunmaktır. Böylece al-sat işlemleri daha hızlı gerçekleşebilir. Projeye ilişkin bilgilerin devamı için https://mask.io/ adresine gidebilirsiniz.