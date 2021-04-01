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PayPay'ın kripto para hamlesi piyasayı yükseltti!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 01.04.2021 09:31 | Son Güncelleme

Son günlerde düşüş trendinde olan Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten tekrar toparlandı ve 60 bin dolar seviyelerinin üstüne döndü. Analistler bu durumu 'arz krizi' olarak yorumladı.

PayPay'ın kripto para hamlesi piyasayı yükseltti!

Son 24 saat içinde 57,726.42 ve 59,930.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.58 artışla 59,170.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 12.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 103.7 milyar dolara yükseldi.

BITCOIN'İN HACMİ GENİŞLEDİ, ETHEREUM'UN KAZANCI ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.58 artışla 1,923.50 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.82 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 221.61 milyar dolara yükseldi.

BINANCE COIN YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.02 artışla 307.23 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 27.36 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 47.4 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 30 milyar dolar artışla 1 trilyon 884 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Toplam 9,053 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,278 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.5'ini Bitcoin, yüzde 11.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 39 milyar dolar artışla 167 milyar dolara yükseldi.

'PAYPAY KRİPTO PARA ALIMLARINI ARTIRDI'

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Türev çeşitliliği en fazla olan borsalar arasında yer alan CME mikro Bitcoin vadelilerini başlatıyor. Bir Bitcoin’in 10’da 1’i büyüklüğe sahip olacak kontratlar hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıya hitap edecek. İşlemler sayesinde, daha fazla katılımcının piyasada rol alması beklenirken ilk çıkış limiti günlük 13 BTC; başlangıç tarihi ise 3 Mayıs olarak belirlendi.

"Dünya çapında 26 milyon noktada Bitcoin ve kripto para hizmeti vereceğini duyuran PayPal, piyasada alımları da tetikledi. PayPal’ın hizmet verdiği her yerde kullanıcı kredi kartından ödeme yapar gibi kripto para ödemesi yapabilecek. Böylelikle, dünya çapında birçok noktadan farklı kullanıcı piyasaya katılacak. Bu da piyasanın derinleşmesinde önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

"Mahkemeye sunulan belgelerin görüşmesi 6 Nisan’da yapılacak. Daha önce belirlenmeyen bu tarih Yargıç Sarah Netburn tarafından verildi. Konuya dair iki taraf için de itiraz yolu açık. Son zamanlarda gelen olumlu haberler neticesinde XRPUSD grafiği pozitif reaksiyon gösteriyor.

"İngiltere’nin vergi dairesi HM Revenue & Customs (HMRC), kripto paralarla ilgili yeni bir rehber yayınladı. Rehberde stake etme kavramının da vergiye tabi olabileceği yazıldı. Rehberde yazılanlar kanun niteliğini taşımıyor. HMRC’ye sadece değerlendirme yetkisi verilmiş olsa da vergilendirmenin çerçevesi çizilmiş oldu.
"Attığı tweetlerle kripto para piyasasında gündeme oturan Elon Musk bu sayede fiyatlarda da yukarı yönlü hareketlilik yaratmayı başarıyor. Pek çok yatırımcı tarafından eleştiri yağmuruna tutulsa da Musk’ın tweetini tespit eden robot yapmaktan kaçınılmadı. Musk tweetlerine göre değiştirilen bot farklı etkenler doğrultusunda da ayarlanabilecek." (Grafik)

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