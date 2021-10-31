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Reef Coin nedir? Reef Coin ne kadar, kurucuları kimler, geleceği var mı?

31.10.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde en çok takip edilen kripto paralardan birisi de Reef Coin oldu. Reef Coin yeni gelenlere ve en iyi yatırım stratejilerine ayak uydurmakta zorlanan mevcut DeFi kullanıcılarına yönelik olarak bilinmekte. Peki Reef Coin nedir? Reef Coin ne kadar ve geleceği var mı? İşte ayrıntılar...

Reef Coin nedir? Reef Coin ne kadar, kurucuları kimler, geleceği var mı?

Kripto paralar arasında rağbet görenlerden biri ise Reef Coin oldu. Reef coin'in ne olduğu ve geleceği merak ediliyor. Peki Reef Coin nedir?

REEF COİN NEDİR?

Reef, zincirler arası ticaret sağlamayı amaçlamakta olan Polkadot üzerine kurulmuş bir DeFi platformu olarak bilinmekte. Projenin teklifleri arasında bir getiri motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı yer almakta. Proje üzerinde yapılan çalışmalar 2020'nin ikinci yarısında başlamıştır. Reef'in arkasındakiler, kripto ticareti, ödünç verme ve stake etme sürecinin şu anda parçalanmış olduğunu ve "tüm katılımcıları için acı verici bir deneyim" yarattığını savunuyorlar.

Reef coin, likiditeyi toplar ve otomasyon sağlamaktadır. Aynı zamanda, mevcut ticaret platformlarıyla ilgili dezavantajları gidermeyi amaçlamaktadır. Merkezileştirilmiş borsalar güvenlik ihlallerine yatkın olsa da, merkezi olmayan rakipler likiditeden yoksun olabilmektedir ve genellikle kullanımı zordur.

REEF'İN KURUCULARI KİMLER?

Reef, Denko Mancheski tarafından kurulmuştur. Motivasyonu ise DeFi'ye dahil olmak isteyen perakende yatırımcıların giriş önündeki teknik engelleri kaldırmak ve kullanıcının risk iştahını hesaba katan basit bir karar verme süreci sunmak idi.
Mancheski, kriptoya yeni başlayanların sipariş defterlerini kullanmayla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine destek olmak ve farklı protokollerin nasıl kolaylıkla çalıştığını öğrenmelerini sağlamak istedi.

Makedonya doğumlu Mancheski, fintech tutkusunun kendisini blockchain teknolojisiyle tanıştırdığını belirtti. Yetkili bir ekip oluşturmayı, Reef'i hayata geçirmeyle ilgili en büyük zorluk şeklinde nitelendirdi.

REEF COİN NE KADAR?

Reef fiyatı son olarak ₺0,307750 değere sahip. 24 saatlik işlem hacmi ₺1.030.620.490 olan Reef son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması 143, piyasa değeri ₺4.544.719.245'tir.

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