FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Rusya yaptırımları kripto para ile delecek! Vatandaşlar Bitcoin'e koştu: Yüzde 20 değer artışı...

Rusya yaptırımları kripto para ile delecek! Vatandaşlar Bitcoin'e koştu: Yüzde 20 değer artışı...

28.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklama yapan lider kripto para borsası Binance, Rus kullanıcılara herhangi bir yaptırım uygulamayacaklarını bildirdi. Binance açıklamasında, "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız" denildi. Ayrıca Rus vatandaşlarının Bitcoin talebi artarken BTC/RUB paritesi, gün içinde yüzde 20’ye yaklaşan değer artışı gördü. İşlem hacminin büyük çoğunluğu Binance üzerinden gerçekleşti.

Rusya yaptırımları kripto para ile delecek! Vatandaşlar Bitcoin'e koştu: Yüzde 20 değer artışı...

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine birçok ülke tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalırken bir açıklamada lider kripto para borsası Binance'dan geldi. Binance sözcüsü yaptığı açıklamada Rus yatırımcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını açıkladı.

"HESAPLARI TEK TARAFLI DONDURMAYACAĞIZ"

Binance sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada kripto paraların amacının finansal özgürlük sunmak olduğunu bu sebepten ötürü Rus kullanıcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını aktardı. Binance sözcüsü yaptığı açıklamaların devamında, "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır" ifadesine yer verdi.

iStock-1248674191

RUSYA SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine G7 ülkeleri olan Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD tarafından Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar vermişti. G7 ülkeleri yayınladıkları ortak bildiride "Seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılmasını taahhüt ediyoruz. Böylece Rus bankalarının uluslararası finansal sistemden kopması sağlanacaktır" dedi.

thumbs_b_c_a47e8f491e8fe7784ee1143e6df382d9

RUSYA YAPILAN YAPTIRIMLARI KRİPTO PARALARLA DELEBİLİR

ABD yaptırımları altında olan İran, Venezuela ve Kuzey Kore'nin bu yaptırımları kripto para yolu ile deldiği bilinirken Rusya'nın da blockchain teknolojisini kullanarak yapılan yaptırımları minimuma indirmesi öngörülüyor. Rus hükümetinin raporlarına göre Rusya'da 12 milyondan fazla kripto para cüzdanı olduğu ve ülkedeki kripto para hacminin ise 23 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.

thumbs_b_c_1538d7d24ec2126bd90d429ea8711ec6

BTC/RUB İŞLEM HACMİNDE YÜKSELİŞ

Mevcut kriz ortamında Rus vatandaşlarının Bitcoin talebi artarken BTC/RUB paritesi, gün içinde yüzde 20’ye yaklaşan değer artışı gördü. İşlem hacminin büyük çoğunluğu Binance üzerinden gerçekleşti ve borsada son 24 saatlik BTC/RUB hacmi 1,28 milyar ruble seviyesine çıktı. Diğer yandan en büyük sabit kripto varlık Tether ile ruble arasındaki işlem hacmi de son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dogecoin, Litecoin ve Tron ne kadar oldu?Dogecoin, Litecoin ve Tron ne kadar oldu?
Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!
Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TLHalkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TL
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Kremlin'den Batı ülkelerine 'yaptırım' yanıtı: Cevap vereceğiz

Kremlin'den Batı ülkelerine 'yaptırım' yanıtı: Cevap vereceğiz

Benzine gelen zamlar araç sahiplerini ona yönlendirdi!

Benzine gelen zamlar araç sahiplerini ona yönlendirdi!

Türkiye’nin 2021 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye’nin 2021 büyüme rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.