SHIB ne kadar oldu, kaç TL? Shiba Coin yükselir mi? 6 Şubat Ethereum, Ripple, Dogecoin ve Bitcoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 6 Şubat Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %0,18 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ikinci ayında artış trendinde bulunuyor. Bunun yanı sıra en çok takip edilen tokenlerden SHIB için "SHIB ne kadar oldu?" sorusu merak ediliyor. İşte 6 Şubat 2022 tarihinde SHIB, Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

SHIB (SHIBA COİN) NE KADAR OLDU?

SHIB coin şu anda 0,00002268 dolar seviyesinde bulunuyor. %0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerledi. Shiba Coin'in 24 saatlik hacmi ise $684,76M.

Shiba Coin'de hareketlilik sürse de analistler tokende yükseliş yaşanabileceğini umuyor.

6 ŞUBAT BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

6 Şubat haftanın son günü Bitcoin bugün %0,18'lik bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $ 41.469,5 yani 512.739,53 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 41.321,1 - 41.641,2 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $17,19B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%0,03'lük bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.001,64 yani 36.574,81 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %0,41'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,147667 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,146433 - 0,149180 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $483,86M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %0,46'lık bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,66682 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,66316 - 0,67438 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,24B.

