Son dakika... Kripto para piyasası tepetaklak: Bitcoin 33 bin dolara geriledi! Düşüş devam edecek mi? İşte cevabı...

Son dakika... Lider kripto para birimi Bitcoin hafta sonu sert bir düşüş başlattı ve 40 bin dolar seviyelerinden 34 bin dolara kadar geriledi. Kripto paraların amiral gemisi hafta sonu yaşadığı düşüşün ardından kayıplarını telafi etmek için 36 bin dolara kadar yaklaştı ancak burada kalıcılığını koruyamadı. Bitcoin şu sıralar yönünü yeniden aşağıya çevirerek yüzde 7,5 değer kaybetti ve 33 bin 225 dolara geriledi.

En büyük altcoin Ethereum da Bitcoin’deki düşüşten nasibini aldı ve yüzde 12’den fazla değer kaybederek 2 bin 216 dolara düştü.

Analistler Bitcoin için 36 bin 500 doların üzerinde yeni bir artış başlatamazsa, başka bir düşüş başlatabileceğini söylüyor. 34 bin dolar destek bölgesinin altında aşağı yönlü bir kırılmanın ise başka bir büyük düşüşü tetikleyebileceği ifade ediliyor.

FED TOPLANTISI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, "Çarşamba günü gerçekleşecek olan yılın ilk FOMC toplantısından faizlerde değişiklik yönünde bir karar alınması beklenmezken, çok daha önemli bir konu takip edilecek. Eski Fed Başkanı Bernanke’nin de dediği gibi para politikalarının yüzde 85’i sözlü yönlendirmeden oluşur. Bu nedenle eski karar metnine göre cümlelerdeki değişiklikler yakinen takip edilecek. ABD tahvilleri de bu yönüyle toplantı öncesi bir miktar sakinleşti ve fiyatlayabildi. Kripto paralarda ise beklenen düşüş gerçekleşti ve teknik hedefimiz 35 bin dolar seviyesi test edildi” ifadelerini kullandı.

BITCOIN DİBE DAHA YAKIN

“Düşüşün son bulduğundan ziyade dibe daha yakın olduğumuzu söylemek daha doğru olur. Zımni oynaklık seviyesi normalleşmeye başladı, bu yatırımcıda fiyat değişikliği beklentisini artırarak yeni alımlara neden olabilir” diyen Beste Naz Süllü, “Piyasada artan stablecoin arzı ve borsalardan çekilen Bitcoin rakamlarındaki artış da dip seviyelerde olduğumuzun izlenimini veriyor. Üçüncü olarak ise cüzdanında 10 bin ve üzeri olan hesapların BTC bakiyelerindeki artış da büyük oyuncuların aldığını gösteriyor. Öyleyse Bitcoin başta olmak üzere piyasa dengelerini değiştirmeyecek bir haber oluşmadığı sürece Fed stresinin atlatılması ile birlikte yukarı tepki şansına sahip. Teknik olarak da yüzde 10’luk potansiyeli bulunan Bitcoin 38 bin 500 dolar seviyelerini test etmek isteyebilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.



