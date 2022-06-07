Son dakika: Kripto para piyasasında tansiyon yükseldi! Ethereum 2 bin doların altına geriledi!

Son dakika: Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası, SEC’nin Binance Coin’i incelemeye aldığı haberleri ile birlikte düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin şu sıralar yüzde 6’ya yakın değer kaybederek 29 bin 480 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
Altcoin’ler de değer kayıplarını hızlandırdı. Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 878 dolara ulaştığı kasım ayının ardından 2022 yılı içerisinde değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Zirveden yüzde 60’tan fazla uzak olan Ethereum şu sıralar yüzde 6,2 kayıp ile 1750 dolar seviyelerinde hareket ediyor.
Binance Coin (BNB) ise son 24 saatte yüzde 10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 276 dolar seviyelerine kadar geriledi. Cardano (ADA) yüzde 5,4 değer kaybı ile 0,58, Solana yüzde 6 değer kaybı ile 39,09, Ripple (XRP) yüzde 2,3 değer kaybı ile 0,39, Dogecoin (DOGE) yüzde 3,3 değer kaybı ile 0,07 ve Shiba Inu (SHIB) ise yüzde 4,4 değer kaybederek 0,000010 dolardan işlem görüyor.
Bu gelişmelerler kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,26 trilyon dolara geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 230 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.
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