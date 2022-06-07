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Son dakika: Kripto para piyasasında tansiyon yükseldi! Ethereum 2 bin doların altına geriledi!

07.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kripto para piyasasında Binance Coin depremi yaşanıyor. ABD'de SEC'in Binance Coin'i incelemeye aldığı haberleri en büyük kripto para Bitcoin'e yüzde 6'dan fazla kayıp getirdi. En kritik düşüş ise Ethereum cephesinde yaşandı. Ethereum kritik 2000 dolar seviyesinden neredeyse 250 dolar uzaklaştı. İşte kripto para piyasasında son dakika gelişmelerinin detayları...

Son dakika: Kripto para piyasasında tansiyon yükseldi! Ethereum 2 bin doların altına geriledi!

Son dakika: Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası, SEC’nin Binance Coin’i incelemeye aldığı haberleri ile birlikte düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin şu sıralar yüzde 6’ya yakın değer kaybederek 29 bin 480 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

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Altcoin’ler de değer kayıplarını hızlandırdı. Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 878 dolara ulaştığı kasım ayının ardından 2022 yılı içerisinde değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Zirveden yüzde 60’tan fazla uzak olan Ethereum şu sıralar yüzde 6,2 kayıp ile 1750 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

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ALTCOIN’LER KAN KAYBEDİYOR

Binance Coin (BNB) ise son 24 saatte yüzde 10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 276 dolar seviyelerine kadar geriledi. Cardano (ADA) yüzde 5,4 değer kaybı ile 0,58, Solana yüzde 6 değer kaybı ile 39,09, Ripple (XRP) yüzde 2,3 değer kaybı ile 0,39, Dogecoin (DOGE) yüzde 3,3 değer kaybı ile 0,07 ve Shiba Inu (SHIB) ise yüzde 4,4 değer kaybederek 0,000010 dolardan işlem görüyor.

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TASFİYELER ARTTI

Bu gelişmelerler kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,26 trilyon dolara geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 230 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

KRİPTO PARALARI GÜN GÜN BEKLEYEN GELİŞMELER

8 Haziran Çarşamba

  • ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından biri olan Piper Sandler, Coinbase, RobinHood gibi şirketlerin üst düzey yetkililerinin ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’ın katılacağı bir konferans düzenleyecek.

9 Haziran Perşembe

  • Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak ve ECB Başkanı para politikası hakkında basın toplantısı düzenleyecek.
  • ABD Temsilciler Meclisi “Terörizm ve Kripto Paralar” başlıklı bir toplantı gerçekleştirecek.
  • Consensus 2022 Konferansı başlayacak.
  • ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Benham konuşacak. (Consensus 2022)
  • Fidelity CEO’su Abigail Johnson konuşacak. (Consensus 2022)

10 Haziran Cuma

  • Hem ABD hem de Çin, mayıs ayı TÜFE verilerini yayınlayacak.
  • ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo konuşacak. (Consensus 2022)
  • PayPal CEO’su Daniel Schulman konuşacak. (Consensus 2022)
  • Galaxy Investment CEO’su Mike Novogratz konuşacak. (Consensus 2022)
  • Bitcoin (BTC) destekçisi ABD Senatörü Cynthia Lummis konuşacak. (Consensus 2022)

11 Haziran Cumartesi

  • Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) konuşacak. (Consensus 2022)


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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