SON DAKİKA: Kripto para ve Bitcoin yatırımcıları şokta! Böyle düşüş görülmedi: '2024'e kadar mümkün değil'

SON DAKİKA: Bitcoin başta olmak üzere kripto varlık piyasasında gerileme hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin yüzde 10'u aşan düşüşle 21 bin doların da altını test etti.

Bitcoin ve kripto paralarda düşüş devam ediyor. ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından menkul kıymet ve değerli metal piyasalarında görülen aşağı hareket kripto para piyasasını derinden sarsarken, Bitcoin (BTC) 21 bin doların altını test etti. Bitcoin değeri, yaşanan satış dalgası ile yüzde 10’dan fazla düşerken, bu durum en büyük altcoin Ethereum (ETH) ve Avax gibi para birimlerine de yansıdı. Ethereum 1090 dolar seviyesini gördü.

PİYASADA GÜVEN SARSILDI

Oanda Americas Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya kripto varlık piyasasının toplam büyüklüğünün 1 trilyon doların altına inmesiyle piyasadaki güvenin kötüleştiğine dikkat çekti. Moya, Bitcoin'in 20 binin altına inmesi durumunda bu güvenin daha da sarsılacağını belirtti.

"2024'E KADAR MÜMKÜN DEĞİL"

Ünlü kripto para trader’ı Peter Brandt ise yakın zamanda bir Twitter paylaşımı yaptı. Tweet, Brandt’in BTC fiyatı hakkındaki tahminlerini içeriyordu. Buna göre ünlü trader, Bitcoin’in 2024 yılının başına kadar yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayacağını öne sürdü. Tanınmış bir grafikçinin aktardığına göre, Bitcoin’in o zamana kadar “büyük bir yükseliş trendine” girmesi mümkün.

Geçen haftalarda sabitkoinlerdeki çöküş dolayısıyla sarsılan kripto piyasası son günlerde kripto kredi platformu Celcius'un işlemleri askıya almasıyla güven erozyonuna uğradı. Pazartesi günü dünyanın en büyük Borsalarından biri olan Binance tarafında da geçici de olsa Bitcoin çekimlerinin askıya alınması dikkat çekti.

ABD AYI PİYASASINA GİRDİ

Son dönemde kripto varlıkların riskli varlıklarla korelasyonu önemli düzeyde artmıştı. Yaşanan fiyat hareketlerinde başta ABD olmak üzere hisse senedi piyasalarında yaşanan gerileme etkili oldu. New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklanacak para politikası kararları öncesinde artan resesyon korkularının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,79 azalışla 30.516,74 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 3,88 azalarak 3 bin 749 puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve endeksin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşü yüzde 20'yi aşmasıyla "ayı piyasasına" girdi.

Nasdaq endeksi de yüzde 4,68 kayıpla 10 bin 809 puana indi.

ABD'de yüksek enflasyonun Fed'in faiz oranlarını yönlendirmelerden daha keskin artırabileceğine dair görüşleri güçlendirmesi ve agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair endişelerle endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs'ta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

GÖZLER FED'DE OLACAK

Piyasalarda gözler bu hafta Fed'in yarınki faiz kararında olacak. Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.



