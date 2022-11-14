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Son dakika: Yatırımcısı şokta! Kriptoda kan kaybı sürüyor: Bitcoin 16 bin doların altında

14.11.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto varlık piyasasında FTX'in yarattığı depremin etkileri devam ediyor. Piyasanın en çok işlem hacmine sahip varlığı Bitcoin yeniden 16 bin doların altını gördü. Ethereum 1.170 dolar seviyelerine çekildi.

Son dakika: Yatırımcısı şokta! Kriptoda kan kaybı sürüyor: Bitcoin 16 bin doların altında

Hafta sonu kripto paralarda görülen düşüş ivmesi yeni haftanın ilk gününde de etkisini sürdürdü. Bitcoin yeniden 16 bin doların altına indi.

BİTCOİN 16 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük ikinci kripto para piyasasında yaşananlar güven problemini artırırken, geçen hafta yüzde 22'den fazla değer kaybeden Bitcoin, şu sıralarda 16 bin doların altında işlem görüyor.

kripto

NE YAŞANDI?

Piyasayı sarsan FTX olayında gelişmeler piyasa üzerinde etkili oluyor. Son olarak FTX'in istifa eden CEO'su Sam Bankman-Fried'in Bahamalar'da sorgulandığı haberi geldi.

Kripto para birimi işlem platformu FTX Group Cuma günü ABD’de iflas işlemlerini başlattığını ve CEO Sam Bankman-Fried’in görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Geçen hafta FTX’in likidite problemleri yaşadığı ve iflasın eşiğinde olduğunun anlaşılması üzerine kripto para birimlerinde geniş bir satış dalgası yaşanmıştı.

ABD sermaye piyasası kurulu SEC, müşterilerin varlıklarının kötüye kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Bankman-Fried hakkında soruşturma başlatmıştı.


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