Squid Game Token nedir, nerede satılacak? Squid Game Token fiyatı ne olacak?

Squid Game adına çıkan tokenin ayrıntıları ve fiyatı araştırılıyor. Dünya üzerinde son günlerde özellikle popüler hale gelen Squid Game dizisi şimdi de bir token çıkardı. Peki yatırıcımcılar tarafından merakla takip edilen Squid Game Token nedir, nerede satılacak?

SQUİD GAME TOKEN NEDİR?

Squid Game Token, “Binance Smart Chain” teknolojisiyle üretilmiş olan bir kripto para olarak bilimekte. Coinmarketcap’in elde ettiği verilere göre Squid Game Token son 24 saatte %159 oranında büyüme kaydederek işlem hacmini 993,249 dolar artırmıştır. Toplam işlem hacmi ise 6,655,123 dolar civarındadır. Maksimum arzı 45,600,000,000. Güncel fiyatı ise 0.0001371 dolardır.

SQUİD GAME TOKEN NEREDE SATILACAK?

Squid Game Token şu anda PancakeSwap V2 ve DODO BSC borsalarında bulunmaktadır.

Squid Game Token yatırımcıları için en yeni haberse Squid Game oyunları oynayarak Token dağıttığını öne süren bir internet sitesi oldu. Pazarlama bölümünde bir Türk’ün de yer aldığı proje, yatırımcılara oyun oynayarak ellerinde tuttukları Token’lardan ödüller kazanabileceklerini ileri sürmekte.



