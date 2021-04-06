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WINk-WIN kripto ne kadar oldu? İşte güncel WIN coin fiyatları

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 06.04.2021 10:45 | Son Güncelleme

Son dönemin en çok dikkat çeken kripto paralarından olan WINk (WIN) Coin'de birkaç gün önce adeta patlama yaşanmıştı. 4 Nisan tarihinde yüzde 200'ü aşan çok ciddi bir yükseliş yaşayan Win Coin (WINK) 0.002222 dolar rakamlarını görmüştü. Peki 6 Nisan'da WINk-WIN kripto ne kadar oldu? İşte güncel WIN coin fiyatları...

WINk-WIN kripto ne kadar oldu? İşte güncel WIN coin fiyatları

WINk (WIN) Coin son dönemin en çok dikkat çeken ve mekan edilen kripto paralarından biri olmaya devam ediyor. Birkaç gün önce adeta patlama yaşanmıştı. 4 Nisan tarihinde yüzde 200'ü aşan çok ciddi bir yükseliş yaşayan Win Coin (WINK) 0.002222 dolar rakamlarına ulaşmıştı. Peki 6 Nisan 2021'de WINk-WIN kripto ne kadar oldu?

WINK-WIN KRİPTO NE KADAR OLDU? GÜNCEL WIN COIN FİYATLARI

winmn

WINk coin geçtiğimiz günlerde 4 Nisan'da yüzde 250'ye yaklaşan bir primle 0.00212 dolardan işlem görmüştü. Zirve seviyesi 0.002222 düzeyinde bulunuyordu.
Bitcoin'in 2009'da gelişiyle birlikte, dijital para birimleri için taşkın kapılar da açıldı. Piyasaya sürüldüğünden bu yana, çok çeşitli kullanım durumlarına sahip binlerce alternatif kripto para birimi (ya da altcoin) ortaya çıktı. Bazıları kendilerini bir para birimi olarak kurmaya çalışırken, diğerleri kripto birimleri Ethereum gibi akıllı sözleşme platformlarını beslemeyi hedefliyor.

win-coin

WINk-WIN kripto şu anda 6 Nisan tarihi itibariyle 0.00279609 düzeyinde rekor seviyesinde bulunuyor. WINk-WIN coin'in daha da yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu.

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