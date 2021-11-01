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Yüzde 99,9 değer kaybetti! Squid Game Token (SQUID) nedir?

01.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en çok izlenen dizilerden biri olan Squid Game'den ilham alınarak Squid Game Token projesi geliştirildi. Bir ay önce fiyatı 0.012 olan Squid Game Token (SQUID) 2 bin 861 dolara fırlayınca kripto para piyasasındaki gözler SQUID'e döndü. SQUID yatırımcıları ellerindeki varlıkları satamayınca projenin dolandırıcılık olduğu konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Yüzde 99,9 değer kaybetti! Squid Game Token (SQUID) nedir?

Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den ilham alınarak Squid Game Token (SQUID) projesi geliştirildi ve bu proje de dizisi gibi dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Squid Game Token'da bir anda görülen ani artış ile, elinde az miktarda SQUID bulunduranların varlıkları oldukça yükseldi. Ancak Token'in bu kadar değer kazanmasıyla varlıkları bir anda yükselen kripto para yatırımcıları, ellerindeki token'i satamadı. İşte detaylar...

Yüzde 99,9 değer kaybetti! Squid Game token (SQUID) nedir?

SQUİD GAME TOKEN (SQUID) NEDİR?

Squid Game Token ekibi büyüyen hype’dan faydalandı ve gösteri merkezli kripto tabanlı bir proje oluşturdu. Squid Game Token (SQUID) projesi dünya çapında büyük yankı uyandırdı çünkü söz konusu proje önce 2 bin 861 dolara fırladı ve piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaştı sonra da yüzde 99,99 değer kaybetti. Bunun ardından alım-satım işlemleri durdu. Elinde küçük miktarda SQUID bulunduranların varlıkları ciddi oranda artış gösterse de kullanıcılar ellerindeki Token'ları satamadı.

Yaratıcıları SQUID kripto parasıyla, oluşturulacak platformda Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını ifade etmişti. Projeye göre yarışmalarda toplanan paranın yüzde 90'ı kazananın, kalanı ise geliştiricilerin olacaktı. SQUID'i satamayan insanlar, projenin "dolandırıcılık" olabileceği hakkında şüphe duymaya başladılar.

Yüzde 99,9 değer kaybetti! Squid Game token (SQUID) nedir?

"DEPRESYONDAYIZ"

Geliştiriciler tarafından konuya ilişkin Telegram üzerinden açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada artık proje üzerinde çalışmak istemediklerini belirterek şu ifadeleri kullandılar: "Son günlerde birileri projemizi hacklemeye çalıştı. Sadece Twitter hesabımızı değil akıllı kontratlarımızı da. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyondayız ve stres yükünün altında ezildik. Bu yüzden artık projede çalışmak istemiyoruz. Alım-satımlardaki tüm kısıtlamaları ve kuralları kaldırmalıyız. Squid Game projesi otonom topluluk dönemine giriyor"

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