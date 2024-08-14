2023 yılından beri ilk defa İngiltere'de enflasyon yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayı enflasyonu açıkladı. Nisan ve mayıs ayında yüzde 2 ola enflasyon temmuz ayında yüzde 0,2'lik bir artış gösterdi.

Ekonomistler temmuz ayı TÜFE'sini yüzde 2,3 olan tahmini altında kalan enflasyon oranı Aralık 2023'ten beri ilk defa artış gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

Perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3,6 yükseldi. Beklenti aylık bazda yüzde 0,2 düşüş olacağı ve yıllık artışın yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

EKİM 2022'DE ENFLASYON ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

İngiltere Merkez Bankasının para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise geçen ay yıllık bazda yüzde 5,2 olarak ölçüldü. Hizmet sektörü enflasyonu haziranda yüzde 5,7 olmuştu.

İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de %11,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı