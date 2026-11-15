ABD piyasalarında kritik hafta! Gözler 3 büyük gelişmede

ABD'de yeni haftanın ekonomi gündeminde para politikasına yönelik beklentiler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler ağırlık kazanacak. 16-20 Kasım tarihleri arasında açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi ve tüketici güveni verileri, Amerikan ekonomisinin görünümüne ilişkin önemli ipuçları verecek.

Yatırımcılar, Fed'in aralık ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz artışının hangi büyüklükte olabileceğine ilişkin sinyalleri de değerlendirecek.

FED'İN FAİZ KARARINA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKACAK

Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde düzenlediği toplantının tutanakları, 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacak.

Söz konusu toplantıda Fed, politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutma kararını 10'a karşı 2 oyla almıştı.

Lisa Cook ve Beth Hammack ise faizlerin 25 baz puan artırılması gerektiği yönünde oy kullanmıştı.

Yayımlanacak tutanaklarda faiz artışından yana olan üyelerin gerekçeleri ve aralık toplantısına yönelik değerlendirmeleri mercek altına alınacak.

Yardeni Research, Fed'in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğini tahmin ederken, vadeli piyasalarda bu büyüklükteki artışın gerçekleşme olasılığı yüzde 11,5 olarak fiyatlanıyor.

NVIDIA'NIN BİLANÇOSUNDA 109,1 MİLYAR DOLAR BEKLENTİSİ

Teknoloji sektöründe haftanın en önemli gelişmelerinden biri Nvidia'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçları olacak.

Şirketin bilançosunu 17 Kasım Salı günü açıklaması bekleniyor.

Nvidia'nın geçen yılın aynı döneminde 57 milyar dolar olan gelirinin 109,1 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu beklenti, şirketin daha önce duyurduğu 108 milyar dolarlık gelir öngörüsünün de üzerinde bulunuyor.

Jensen Huang sonrası ilk bilanço açıklamasında geçici CEO ve Finans Direktörü Colette Kress'in değerlendirmeleri takip edilecek.

Özellikle yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talebin şirket gelirlerine etkisi ve gelecek dönem beklentileri yatırımcıların odağında yer alacak.

ANTHROPIC'İN HALKA ARZINDA 1,4 TRİLYON DOLARLIK DEĞERLEME

Yapay zekâ sektöründeki bir diğer önemli gelişme ise Anthropic'in halka arzına yönelik beklentiler olacak.

CNBC-e'nin haberine göre,şirketin 19 Kasım Perşembe günü borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arzda hisse başına fiyatın 70-78 dolar aralığında belirlenmesi öngörülüyor.

Bu fiyatlamanın, Anthropic'in tam seyreltilmiş değerlemesini 1,26 trilyon ile 1,40 trilyon dolar seviyelerine taşıyabileceği belirtiliyor.

PERAKENDE SATIŞLAR VE SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLANACAK

ABD ekonomisinin tüketim ve üretim tarafına ilişkin önemli göstergeler de yeni haftada belli olacak.

Ekim ayı perakende satış verileri, 17 Kasım Salı günü TSİ 16.30'da yayımlanacak.

Eylül ayında perakende satışlar aylık yüzde 0,8 artarak 745 milyar dolara ulaşmış, yıllık bazdaki yükseliş ise yüzde 6,3 olarak kaydedilmişti.

Aynı gün TSİ 17.15'te ekim ayına ilişkin sanayi üretimi rakamları açıklanacak.

Eylül ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2,2 artarken kapasite kullanım oranı yüzde 76,4'ten yüzde 76,9'a çıkmıştı.

TÜKETİCİ GÜVENİ VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLECEK

Michigan Üniversitesinin kasım ayına ilişkin nihai tüketici güven endeksi, 20 Kasım Cuma günü TSİ 18.00'de açıklanacak.

Kasım ayı öncü verilerinde tüketici güven endeksi 51 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Aynı dönemde bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e gerilerken, beş ila on yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşmüştü.

Açıklanacak nihai veriler, tüketicilerin ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyacak.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI MERCEK ALTINDA

Hafta boyunca Fed Başkanı Kevin Warsh ile New York Fed Başkanı John Williams'ın yanı sıra Alberto Musalem, Beth Hammack, Austan Goolsbee ve Anna Paulson'ın açıklamaları izlenecek.

Warsh'ın pazartesi günü yapay zekâ ve verimlilik konulu bir etkinlikte konuşması bekleniyor.

John Williams'ın enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği ve ilave parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulduğu yönündeki son değerlendirmeleri de yatırımcıların faiz beklentileri açısından önem taşıyor.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI VE KONUT PİYASASI VERİLERİ GÜNDEMDE

ABD'de 19 Kasım Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler açıklanacak.

Önceki hafta ilk işsizlik başvuruları 189 binden 200 bine yükselirken, dört haftalık ortalama 195 bin 250 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bunun yanı sıra hafta boyunca New York Fed imalat endeksi, Philadelphia Fed imalat anketi, konut başlangıçları, bekleyen konut satışları, mortgage başvuruları ve ADP'nin haftalık istihdam verileri de piyasaların gündeminde olacak.