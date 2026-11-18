Ülkenin önde gelen sanayi, otomotiv, lojistik, sigorta, telekomünikasyon ve finans kuruluşlarının son iki yılda açıkladığı ve 2026 yılı boyunca yeni paketlerle genişlettiği çok yıllı işten çıkarma planlarının Almanya ayağı yaklaşık 160 bin, küresel ölçekteki boyutu ise 200 bin pozisyonu aşıyor.

EKONOMİDEKİ SINIRLI TOPARLANMA İSTİHDAM KAYBINI DURDURAMADI

Almanya ekonomisi, üst üste iki yıl süren daralma döneminin ardından 2026 yılında genişlemeci maliye politikaları ve ihracattaki hareketlenmeyle sınırlı bir büyüme patikasına girdi.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ülke ekonomisi 2026'nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,3 büyüdü.

Önde gelen ekonomi enstitüleri 2026 yılı genelinde yüzde 1,3 ile yüzde 1,4 aralığında büyüme öngörürken S&P Global İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekim ayında 54,2 puana yükselerek son dört yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Ancak sanayi üretimindeki ve ihracattaki bu kısmi toparlanma, şirketlerin yapısal küçülme planlarını durdurmaya yetmedi.

İhracata bağımlı Alman sanayisi, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri ile jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizlikler nedeniyle personel planlamasında daraltıcı tutumunu koruyor.

SANAYİDE CİRO YAPAY ZEKA VE SAVUNMAYLA ARTTI, SON 1 YILDA 140 BİN 200 KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY'nin Destatis verilerine dayanarak hazırladığı "2026 3. Çeyrek Sanayi Barometresi" raporu da cirodaki toparlanmanın istihdama yansımadığını ortaya koydu.

Rapora göre, Alman sanayi şirketlerinin toplam cirosu üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 546,3 milyar avroya çıktı. Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin inşası ve artan savunma harcamalarının etkisiyle metal üretiminde ciro yüzde 19,5, elektrik sanayisinde ise yüzde 12,1 yükseldi.

Buna karşın sanayideki toplam çalışan sayısı eylül sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 2,6 (140 bin 200 kişi) azalarak 5,3 milyona geriledi. Kovid-19 salgını öncesi yıl olan 2019'dan bu yana kaybedilen toplam sanayi istihdamı 405 bin 800'e ulaşırken ülkedeki her 14 sanayi istihdamından 1'i yok oldu. En ağır darbeyi alan otomotiv sektöründe ise son 1 yılda 36 bin 100 kişi, 2019'dan bu yana ise 143 bin 500'ü aşkın çalışan işini kaybetti.

OTOMOTİV VE YAN SANAYİDE KÜÇÜLME PLANLARI DERİNLEŞTİ

Alman ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv ve yan sanayi sektörü, elektrikli araçlara geçişteki gecikmeler ve otonom sistemlere yapılan yüksek yatırımların finansmanı nedeniyle işten çıkarmaların merkezinde yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 sonunda sendikalarla Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak için anlaşmaya varan Volkswagen Grubu, küresel ölçekte eklediği yeni tasarruf paketleriyle 2030 yılına kadar toplam 100 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı hedefliyor. Grup bünyesindeki lüks otomobil üreticileri Audi 7 bin 500, Porsche ise 3 bin 900 kişilik kadro daraltma planlarını sürdürüyor.

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch, mobilite ve otomotiv yazılımı birimlerindeki yeniden yapılanma kapsamında 13 bini aşkın çalışanıyla yollarını ayırma takvimini uygularken bir diğer dev tedarikçi ZF Friedrichshafen 2028'e kadar Almanya'da 14 bine varan pozisyonu azaltma planını sürdürüyor.

Alman otomotiv tedarik şirketi Schaeffler de elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlama ve azalan kar marjları nedeniyle 3 Kasım'da Avrupa genelinde 3 bin 460 kişinin işine son verileceğini duyurdu. Lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental ise AR-GE ve otomotiv birimlerinde binlerce pozisyonu azaltmaya devam ediyor.

AĞIR SANAYİ, ULAŞIM, MÜHENDİSLİK VE FİNANSTA YAPRAK DÖKÜMÜ

İstihdam daralması otomotiv dışındaki stratejik sektörlerde de sürüyor.

Alman çelik ve teknoloji şirketi Thyssenkrupp, çelik biriminde 2030'a kadar 11 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı ve üretim kapasitesini düşürmeyi planlıyor. Mühendislik şirketi Siemens ise endüstriyel otomasyon ve dijital çözümlere odaklanan stratejisi kapsamında dünya genelinde 5 bin 600'den fazla pozisyonu azaltıyor.

Alman demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn 30 bin kişilik, lojistik şirketi DHL ise Almanya operasyonlarında 8 bin kişilik istihdam daraltma programlarını sürdürüyor.

Dijital bankacılık ve yapay zeka tabanlı sistemlere ağırlık veren Deutsche Bank ve Commerzbank, şube ağlarını daraltarak ve destek birimlerini küçülterek toplamda 5 bin 900'ün üzerinde pozisyonu azaltma hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

SİGORTA VE TELEKOM ŞİRKETLERİ DE YAPAY ZEKA GEREKÇESİYLE KADRO DARALTIYOR

Alman şirketlerinin işten çıkarma kararlarında artık konjonktürel ekonomik durgunluğun yanı sıra yapay zeka ve otomasyon yatırımları doğrudan gerekçe olarak öne çıkıyor.

Sigorta şirketi Allianz Partners, operasyonlarında yapay zeka ve otomasyon sistemlerine geçişi gerekçe göstererek 8 Temmuz'da 1800 çalışanını etkileyecek bir istihdam azaltım programı duyurdu.

Almanya'nın önde gelen telekom operatörlerinden O2 Telefonica da iş süreçlerini dijitalleştirmek ve otomasyonu artırmak amacıyla 18 Temmuz'da şirket bünyesindeki 1100 çalışanın işine son vereceğini ve 60 mağazasını kapatacağını, yapısal dönüşümün toplamda 1400 pozisyonu etkileyeceğini açıkladı.

Telekomünikasyon operatörü Vodafone da küresel yeniden yapılanma planı kapsamında Almanya'da gelecek iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanın işine son vermeyi planlıyor.

"YAPAY ZEKA PERSONEL İHTİYACINI AZALTACAK VE BU EN ÇOK GENÇLERİ VURUYOR"

EY Almanya Yönetici Ortağı Jan Brorhilker, sanayideki istihdam daralmasına ilişkin değerlendirmesinde, sanayinin ciro açısından bir miktar zemin kazandığını ancak bunun geniş tabanlı bir yükselişten ziyade düşük seviyelerden gelen sınırlı bir toparlanma olduğunu belirtti.

Alman hükümetinin 2026 yılı için öngördüğü yüzde 1,3'lük ekonomik büyüme ve oluşan iyimserliğin yeni istihdam oluşturmaya yetmediğini vurgulayan Brorhilker, şunları kaydetti:

"Aksine, özellikle kilit sektörlerde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor. Otomobil üreticilerine bağımlı çok sayıda tedarikçi ve yan sektör bulunduğu için bu alandaki zayıflık tüm Alman sanayisini yavaşlatıyor. Şirketlerin başlattığı kapsamlı maliyet düşürme programları ve gelecek yıllarda yapay zekanın personel ihtiyacını azaltacak olması nedeniyle iş gücü piyasasında bir dönüş beklemiyoruz. Kesintiye gidildiğinde ilk olarak yeni iş ilanları iptal ediliyor ve bu durum en çok kariyerinin başındaki gençleri vuruyor."

Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Andrea Nahles de yapay zekanın önümüzdeki 15 yılda Almanya'da yaklaşık 800 bin işi dönüştüreceğini ve yeni istihdam alanları yaratacağını ifade ederken, İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) verileri her dört şirketten birinin yapay zeka kullandığını ve giriş seviyesi beyaz yakalı alımlarının yavaşladığını ortaya koyuyor.

"MADE IN GERMANY" İŞ MODELİ DEĞİŞİYOR

Ekonomistlere göre Almanya'nın on yıllar boyunca başarıyla uyguladığı "ucuz enerji ve ara malı ithal et, yüksek mühendislikle işle ve 'Made in Germany' etiketiyle dünyaya ihraç et" modeli, jeopolitik kırılmalar ve teknolojik dönüşüm karşısında geçerliliğini yitirdi.

Artan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, Çinli üreticilerin elektrikli araçlar ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde küresel pazar payını artırması, ABD'nin gümrük tarifeleri, ülkedeki ağır bürokrasi ve yaşlanan nüfus Alman sanayisini köklü bir yapısal reforma zorluyor. Şirketler, rekabet gücünü yeniden kazanabilmek için yatırımlarını giderek daha fazla yapay zeka, otomasyon ve yurt dışı üretim merkezlerine kaydırıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır