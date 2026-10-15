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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta azaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 geriledi. En fazla düşüş yüzde 5,1 ile Belçika'da yaşandı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

AB'de ise sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Ağustosta AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aylık bazda en fazla artış yüzde 6,5 ile İsveç'te, yüzde 4,3 ile Estonya'da ve yüzde 2,6 ile Hollanda'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5,1 ile Belçika'da, yüzde 3,1 ile İrlanda'da ve yüzde 2 ile Portekiz'de kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,8 ile Hollanda'da, yüzde 8,8 ile Macaristan'da ve yüzde 8,3 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 15 ile İrlanda'da, yüzde 7,1 ile Belçika'da ve yüzde 5,4 ile Bulgaristan'da belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi sanayi
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