FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Çip dünyasının devi Intel batma eşiğindeyken elini uzattı... Apollo dev markaya 5 milyar dolarlık can suyu oldu!

Çip dünyasının devi Intel batma eşiğindeyken elini uzattı... Apollo dev markaya 5 milyar dolarlık can suyu oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.09.2024 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya'nın en değerli çip üreticisi Intel'in, yıl başından beri hisseleri yüzde 60 değer kaybetmeye başladı. ABD merkezli Apolllo Global Managament ise 5 milyar dolarlık yatırım teklifi sundu. Intel'in gelen teklifi değerlendirme aşamasında olduğu iddia edilirken, satılma olasılığının da devam ettiği öğrenildi.

Çip dünyasının devi Intel batma eşiğindeyken elini uzattı... Apollo dev markaya 5 milyar dolarlık can suyu oldu!

Yıl başından beri hisselerinin yüzde 60'ını kaybeden Intel için Qualcomm'un Intel'i satın almak için kolları sıvadığı söylentileri yayılırken, ABD'li varlık yönetimi şirketi Apollo Global Management Intel’e 5 milyar dolarlık bir yatırım teklif etti.
Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Apollo, Intel'e milyarlarca dolarlık hisseye benzer bir yatırım yapma konusunda son derece istekli olduğu aktarıldı.

iStock-1002010996

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ!

Konuya ilişkin henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken Intel yöneticilerinin Apollo'nun teklifini değerlendirdiği konuşuluyor. Öte yandan potansiyel yatırıma ilişkin rakamların değişebileceği ve görüşmelerin başarısız geçebileceği ihtimali de bulunuyor.

Bu yılın başlarında Apollo, Intel'in İrlanda'daki yeni üretim tesisiyle ilgili bir ortak girişimde yüzde 49 hisse alacağını ve bu yatırımın 11 milyar dolar değerinde olacağını açıklamıştı.

SIRAYA GİRDİLER!

Qualcomm'un da yakın zamanda zor durumdaki Intel'i satın almak için kolları sıvadığı söylendi. Reuters'in haberine göre, Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, beş asırlık Intel'i satın almak için yürütülen müzakerelere kişisel olarak dahil olmuş durumda.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Intel hisse
En Çok Okunan Haberler
Cezalar açıklandı! Baba ve istismarcı eşe...

Cezalar açıklandı! Baba ve istismarcı eşe...

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

SGK Uzmanı emekli olmaya aday vatandaşların sorularını cevapladı

SGK Uzmanı emekli olmaya aday vatandaşların sorularını cevapladı

Yastığının altında altın olanlar dikkat! Canlı yayında açıkladı

Yastığının altında altın olanlar dikkat! Canlı yayında açıkladı

'Nesli tükenmeyen meslek' diyorlar... Ortaokul mezunu olmak yeterli!

'Nesli tükenmeyen meslek' diyorlar... Ortaokul mezunu olmak yeterli!

Fiat, Ferrari ve Juventus'un sahibi Agnelli Ailesi'ne 'vergi' şoku! Tüm mal varlıklarına el konulacak: Tam 75 milyon euro...

Fiat, Ferrari ve Juventus'un sahibi Agnelli Ailesi'ne 'vergi' şoku! Tüm mal varlıklarına el konulacak: Tam 75 milyon euro...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.