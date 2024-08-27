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  4. Fed'in faiz kararını açıklamasına az bir zaman kaldı... Yetkililerden Powell'ı destekleyen açıklamalar geliyor

Fed'in faiz kararını açıklamasına az bir zaman kaldı... Yetkililerden Powell'ı destekleyen açıklamalar geliyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.08.2024 10:05
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Jackson Hole Sempozyumunda Jerome Powell, güvercin açıklamalar yaparak adeta eylül ayında faiz indirimin geleceğini söylemişti. Powell'nın açıklamaları ardından San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed Başkanı Jerome Powell’ın “faizleri düşürme zamanı geldi” açıklamasını destekledi.

Fed'in faiz kararını açıklamasına az bir zaman kaldı... Yetkililerden Powell'ı destekleyen açıklamalar geliyor

18 Eylül tarihinde ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği konuşulurken Jackson Hole Sempozyumunda Jerome Powell yaptığı açıklamalar sonucu faiz indirimine gidileceği kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlamasının uygun olduğuna inandığını söyledi.

Daly, Bloomberg TV’ye verdiği mülakatta, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda verdiği mesajı destekleyerek, “Politikayı ayarlama zamanı geldi” dedi.

DESTEĞİNİ AÇIKÇA SÖYLEMEDİ

Politikanın izleyeceği yolu tam olarak bilmek için henüz çok erken olduğunu söyleyen Daly, merkez bankasının 17-18 Eylül’deki toplantısında çeyrek ya da yarım puanlık bir faiz indirimini destekleyip desteklemeyeceğini söylemedi.

Daly, Fed’in enflasyonu yüzde 2’lik hedefine indirmesi gerektiğini, ancak kendisi ve meslektaşlarının sıkı para politikasının işgücü piyasasına zarar vermesini önlemeye çalışacaklarını vurguladı.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise enflasyonda hala yukarı yönlü riskler gördüğünü, ancak soğuyan işgücü piyasası karşısında faiz oranlarının “aşağı çekilmesini” desteklediğini söyledi.

Barkin, enflasyonun yıllık bazda Fed’in yüzde 2’lik hedefine ulaşması için önümüzdeki altı ay boyunca “gerçekten iyi” veriler gelmesi gerekeceğini söyledi. “Rakamlar gerçekten iyi değil de sadece oldukça iyiyse, yüzde 2’nin üzerinde bir seviyede plato yapma riskimiz var” diyen Barkin, jeopolitik gelişmelerin, küreselleşmenin ve konut sektörünün durumunun enflasyon üzerinde orta vadeli riskler olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz eylül powell
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