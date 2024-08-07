Korku endeksi tavan yapmıştı: İyileşme sinyalleri

ABD ekonomisinde resesyon endişesi nedeniyle pazartesi sert düşüşlerin yaşandığı küresel piyasalar, haftanın üçüncü işlem gününde toparlanma eğilimini sürdürdü.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmaların yaşandığını belirterek, “Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz.” dedi.

Açıklamaların ardından yendeki değer kaybı hızlanırken, dolar/yen paritesi bugün yüzde 1,67 artışla 146,7 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

VIX Endeksi de pazartesi 4 yılın zirvesi 65,7’ye çıkmasının ardından 27,71’e kadar geriledi.

BoJ, ülkedeki hızlı ücret artışları nedeniyle 2007'den bu yana ilk defa mart ayında faiz artırımına gitmişti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen” BoJ ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle pazartesi yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmişti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır