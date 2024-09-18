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  4. Kritik gün geldi... Fed bugün faiz kararını açıklayacak! Piyasaların gözü Amerika'da

Kritik gün geldi... Fed bugün faiz kararını açıklayacak! Piyasaların gözü Amerika'da

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 08:41
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Ekonomi dünyası eylül ayının en kritik haftasına girmiş bulunmakta. Fed balta olmak üzere birçok merkez bankasının faiz kararını açıklayacak bu haftada gözler hem Fed'de hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Bugün saat 21.00'da açıklanacak olan Fed'in faiz kararı için piyasaları nefesini tuttu.

Piyasaların heyecanla beklediği 18 Eylül Çarşamba günü geldi. Fed'in faiz kararını açıklamasına artık saatler kala yatırımcının merakı artmaya başladı.

En son pandemi döneminde faiz indirimine giden Fed'in bugün politika faizinde indirime gideceği neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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KAÇ BAZ PUAN İNDİRECEĞİ MERAK KONUSU

Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.
Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

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EN SON PANDEMİ DÖNEMİNDE FAİZ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı aldı. Banka, 3 Mart 2020'de politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına, 16 Mart 2020'de de politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.
Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgınının ABD ekonomisine yönelik oluşturduğu risklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikası duruşunda gevşemeye gittiklerini bildirmişti.

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TCMB​ FAİZ KARARI İSE 19 EYLÜL'DE

Öte yandan TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz
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