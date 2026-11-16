Moody'sten bankacılık sektörü için 2027 mesajı: Riskler kapıda

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yayımladığı raporda, küresel bankacılık sektörünün 2027 yılına destekleyici ekonomik koşullar ve güçlü kârlılıkla girmesinin beklendiğini bildirdi.
Moody's, bankaların değişen piyasa koşullarına uyum sağladığını ve hızlı parasal sıkılaşma döneminde yaşanan ani şokları atlattığını belirtti. Raporda, bu gelişmelerin bankaları devam eden jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerle başa çıkma konusunda daha hazırlıklı hale getirdiği ifade edildi.
Moody's, küresel bankacılık sektörünün 2027 yılına ilişkin görünümünü "durağan" (stable) olarak açıkladı.
Bu değerlendirme, kuruluşun önümüzdeki 12 ay boyunca bankacılık sektörünün kredi temellerinde önemli bir bozulma beklemediğini ortaya koydu.
Rapora göre, G20 ülkelerinde ekonomik büyüme ve işsizlik oranlarının istikrarlı seyretmesi, enflasyonun ise ılımlı hale gelmesi bekleniyor.
Destekleyici makroekonomik koşulların bankaların kârlılığını ve finansal dayanıklılığını destekleyeceği öngörülüyor.
Moody's, 2027 yılında bankaların kredi kalitesini şekillendirmesi beklenen başlıca faktörleri sıraladı.
Raporda öne çıkan 6 başlık şöyle:
Moody's, bankaların aktif kalitesi açısından en önemli riskin geçmiş yıllardaki parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri olduğunu vurguladı.
Kuruluş, 2022-2024 dönemindeki parasal sıkılaşma döngüsünün ve 2026'da yeniden hız kazanan sıkılaşmanın etkilerine dikkat çekti.
Raporda, şirketlerin ve hane halklarının daha düşük faiz oranlarının geçerli olduğu dönemlerde kullandıkları borçları hâlâ yeniden finanse etmek veya geri ödemek zorunda oldukları belirtildi.
Moody's, bu durumun özellikle borçların yeniden finansmanında bankaların aktif kalitesi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Moody's, 2027 yılının ikinci yarısında faiz oranlarının istikrarlı seyretmesini bekliyor.
Kuruluşa göre faizlerdeki istikrar, borçluların mevcut yükümlülüklerini yeniden finanse etme imkânlarını iyileştirebilir ve bankaların kredi zararlarını sınırlayabilir.
Bununla birlikte enflasyonist baskılar ve şirketlerin borçlarını yeniden finansman ihtiyacı, bankaların aktif kalitesi açısından başlıca riskler olmaya devam edecek.
Moody's, küresel bankacılık sektörünün güçlü kârlılık ve destekleyici ekonomik koşullarla 2027'ye girmesini öngörürken, geçmiş dönemlerde artan borçlanma maliyetlerinin gecikmeli etkilerinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.
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