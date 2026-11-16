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Moody'sten bankacılık sektörü için 2027 mesajı: Riskler kapıda

Moody's, küresel bankacılık sektörü için 2027 görünümünü durağan olarak açıkladı. Raporda faizler, kredi riskleri ve yapay zeka yatırımları öne çıktı.

Moody'sten bankacılık sektörü için 2027 mesajı: Riskler kapıda

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yayımladığı raporda, küresel bankacılık sektörünün 2027 yılına destekleyici ekonomik koşullar ve güçlü kârlılıkla girmesinin beklendiğini bildirdi.

Moody's, bankaların değişen piyasa koşullarına uyum sağladığını ve hızlı parasal sıkılaşma döneminde yaşanan ani şokları atlattığını belirtti. Raporda, bu gelişmelerin bankaları devam eden jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerle başa çıkma konusunda daha hazırlıklı hale getirdiği ifade edildi.

MOODY'S KÜRESEL BANKALARIN GÖRÜNÜMÜNÜ "DURAĞAN" OLARAK BELİRLEDİ

Moody's, küresel bankacılık sektörünün 2027 yılına ilişkin görünümünü "durağan" (stable) olarak açıkladı.

Bu değerlendirme, kuruluşun önümüzdeki 12 ay boyunca bankacılık sektörünün kredi temellerinde önemli bir bozulma beklemediğini ortaya koydu.

Rapora göre, G20 ülkelerinde ekonomik büyüme ve işsizlik oranlarının istikrarlı seyretmesi, enflasyonun ise ılımlı hale gelmesi bekleniyor.

Destekleyici makroekonomik koşulların bankaların kârlılığını ve finansal dayanıklılığını destekleyeceği öngörülüyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ 2027'DE HANGİ RİSKLER BEKLİYOR?

Moody's, 2027 yılında bankaların kredi kalitesini şekillendirmesi beklenen başlıca faktörleri sıraladı.

Raporda öne çıkan 6 başlık şöyle:

  1. Jeopolitik riskler: Küresel ölçekte devam eden siyasi ve ekonomik belirsizlikler.
  2. Düzenleyici gevşeme: Bankacılık sektöründeki düzenlemelerin esnetilmesinin olası etkileri.
  3. Özel piyasaların büyümesi: Banka dışı özel finansman piyasalarındaki genişleme.
  4. Uzun vadeli devlet tahvili getirileri: Tahvil piyasasındaki gelişmelerin bankaların finansal yapısına etkileri.
  5. Borçlanma maliyetlerindeki artışın gecikmeli etkisi: Önceki yıllarda yükselen faizlerin kredi kullanan şirketler ve hane halkları üzerindeki etkileri.
  6. Yapay zeka ve teknoloji yatırımları: Bankaların teknoloji yatırımlarının finansal performans ve kredi kalitesi üzerindeki etkileri.

MOODY'S'TEN BORÇLANMA MALİYETLERİ UYARISI

Moody's, bankaların aktif kalitesi açısından en önemli riskin geçmiş yıllardaki parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri olduğunu vurguladı.

Kuruluş, 2022-2024 dönemindeki parasal sıkılaşma döngüsünün ve 2026'da yeniden hız kazanan sıkılaşmanın etkilerine dikkat çekti.

Raporda, şirketlerin ve hane halklarının daha düşük faiz oranlarının geçerli olduğu dönemlerde kullandıkları borçları hâlâ yeniden finanse etmek veya geri ödemek zorunda oldukları belirtildi.

Moody's, bu durumun özellikle borçların yeniden finansmanında bankaların aktif kalitesi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

2027'NİN İKİNCİ YARISINDA FAİZ BEKLENTİSİ

Moody's, 2027 yılının ikinci yarısında faiz oranlarının istikrarlı seyretmesini bekliyor.

Kuruluşa göre faizlerdeki istikrar, borçluların mevcut yükümlülüklerini yeniden finanse etme imkânlarını iyileştirebilir ve bankaların kredi zararlarını sınırlayabilir.

Bununla birlikte enflasyonist baskılar ve şirketlerin borçlarını yeniden finansman ihtiyacı, bankaların aktif kalitesi açısından başlıca riskler olmaya devam edecek.

Moody's, küresel bankacılık sektörünün güçlü kârlılık ve destekleyici ekonomik koşullarla 2027'ye girmesini öngörürken, geçmiş dönemlerde artan borçlanma maliyetlerinin gecikmeli etkilerinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Moody's
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