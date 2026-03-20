Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 15'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomideki dengeli büyüme sürecine yaklaşıldığı kaydedildi.
Fiyat artışlarının, tek seferlik unsurların etkisiyle hızlanmasının ardından tekrar yavaşladığına işaret edilen açıklamada, bu unsurların etkisi tamamen sona erdiğinde enflasyonda düşüş sürecinin yeniden başlayacağı belirtildi.
Mevcut para politikası doğrultusunda enflasyonun, bu yıl yüzde 4,5-5,5 seviyesine gerilemesinin beklendiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 15'e indirmeye karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiği belirtildi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda 4 faiz artışı yapılmıştı.
Banka, Haziran 2025'te yaptığı toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk kez politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, yıl sonuna kadar da yüzde 16'ya ve geçen ayki son toplantısında yüzde 15,5'e kadar indirmişti.
Banka, yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olan yıllık enflasyonu yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

