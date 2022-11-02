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Likidite riski nedir? Likidite riski nasıl ölçülür?

30.10.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Likidite riski para piyasalarında kullanılan ve likit para akışı konusunda yaşanabilecek olan olası sıkıntıları ifade eden bir terimdir. Finans şirketlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için son derece önemli bir etken olarak kabul edilir. Bazı önlemler alınarak likidite riskinin önüne geçmek mümkün olabilir.

Likidite riski nedir? Likidite riski nasıl ölçülür?

Finansal işletmelerin kontrol altında tutmaları gereken durumlardan biri de likidite riskidir. Likidite riski ile karşılaşan kurumlar ve kuruluşlar gelecekte yapacakları işlemlerde ciddi finansal problemler yaşayabilirler.

Likidite riski nedir?

Hangi sektöre bağlı olarak iş yaptığı fark etmeksizin herhangi bir şirket nakit para bulmakta sıkıntı yaşayabilir. Firmaların ödemeler gibi bazı finansal sorumluluklarını yerine getirebilecek nakit para bulamama durumları likidite riski olarak tanımlanır.

Likidite riski nasıl ölçülür?

Her firmanın aktif ve pasif dengeleri doğru şekilde kurulmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Eğer bir firma bir ödemesini yapacak nakit para akışını sağlayamazsa likidite sıkıntısı yaşar. İşletmenin herhangi bir ödeme ile karşı karşıya kalması durumu için nakit para bulundurması likidite riski için bir önem olabilir.

Likidite riskini ortadan kaldırmak ya da bu risk ile karşı karşıya kalmamak için kullanılabilecek bazı yöntemler vardır. Örnek olarak cari oran hesaplaması yöntemi likidite riski konusunda bazı verilere ulaşılmasını sağlar.

Cari oran hesaplaması sonucunda ortaya çıkan rakamlar, işletmenin borçlarını ödeme güçlerini ve sermayelerinin yeterlilik durumunu gösterir niteliktedir. Likidite riskini hesaplamak için bir başka yöntem likidite oranını belirlemektir.

Likidite oranı, kısa vade için borç ödeme durumunu gösterebilen bir hesaplama türüdür. Başka bir hesaplama aracı olarak da nakit oran kullanılır. Nakit hesaplaması, şirkete ait olan nakit paranın ya da benzer bir gelir türünün kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünerek elde edilmesiyle gerçekleştirilir.

Likidite riski artarsa ne olur?

Finansal bir işletme eğer likidite sıkıntısı çekerse, kısa süre içinde sorumluluklarını arttırarak veya aktiflerini uygun fiyatlar ve oranlarda nakit paraya çevirerek ihtiyaç duyduğu fonu sağlamakta zorlanabilir.

Likidite riski doğuran nedenler nelerdir?

Bir işletme bazı sebeplere bağlı olarak likidite riski ile karşı karşıya kalabilir. Bu sebepler şu şekildedir:

İşletmenin aktif ve pasif varlıkları arasındaki vade uyumsuzlukları
Verilen kredilerin vade zamanlarına kadar ödenmemiş olması
Finans işletmesinde ani mevduat çıkışlarının gerçekleşmesi

Likidite riski yönetimi nasıl yapılır?

Likidite risk yönetimi, genel olarak bankaların likidite risklerini arttıran ya da azaltan etkenleri belirleme çalışmaları ile gerçekleştirilir.

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Likidite SenetleriLikidite Senetleri
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