Likidite senetlerinin özellikleri, bu senetler için belirlenmiş olan günlük veriler, düzenleme tarihleri, yerleri, vadeleri, sıra numaraları gibi bilgiler Resmi Gazete’de yayınlanır. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden de bu bilgilere ulaşabilmek mümkün olur.

Likidite Senetleri Nedir?

Para politikalarındaki etkinliği yükseltmek ve piyasalardaki likiditeyi düzenlemek amacı ile kullanılan, kısa vadelere sahip olan senetlere benzer özelliklere sahip bir tür para politikası aracıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanunundaki elli ikinci maddede vade süreleri doksan bir günü geçmeyen likidite senetleri ihraç edilme hakkına sahiptir.



