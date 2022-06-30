Likit fon nedir? B tipi likit fon getirisi hesaplama nasıl yapılır?

Likit fonlar üzerinde günlük işlemler yapılabilir, bu sebeple yatırımcıların beğenisini kazanır. Ek olarak günlük işleme açık olan likit fonlar, yüksek likiditeye sahiptir. Dalgalanma oranı az olduğu için likit fonlar diğer fonlara oranla daha az bir getiri oluşturur. Likit fon tipleri arasında a ve b seçenekleri bulunur. Risk ve getiri faktörüne göre a, b likit fonları birbirinden ayrılır. B tipi likit fon getirisi hesaplama yöntemleri, borsaların ve bankaların sitelerinde bulunur. Bu sayede yatırımcılar alış ve satış durumlarındaki kazançlarını görebilir.

Likit fon ne kadar kazandırır?

Likit fonlar, ortalama olarak tek haneli kazançlar sağlar. Likit fonlar günlük işlemlere açık olduğu için yüksek dalgalanmalara maruz kalmaz. Bu sayede risk faktörü düşük kaldığı için ufak kazançlar alınabilir. Ayrıca olası kötü senaryolarda, yatırımcı risk faktörü düşük olduğu için yüksek değerde zarar etmez.

A tipi likit fon nedir?

A tipi likit fonlar içerisinde hisse senetleri yer alır. Hisse senetleri ve a tipi likit fonlar, b tipi likit fonlara göre daha risklidir. Dalgalanma yüksek olduğu için a tipi likit fonların getirisi daha yüksek olabilir. Aynı şekilde kayıp da daha yüksek olacaktır. Risk almayı ve kazancının yükseltmeyi seven yatırımcılar için a tipi likit fonlar tercih edilir. Bunun dışında uzun süreli ve risksiz yatırımlar yapmayı sevenler için b tipi likit fonları önerilir. Riskli likit fonları ile kısa sürede %9’a kadar kazanç sağlanabilir. Fakat likit fonlar konusunda tecrübeli olmak önemlidir.

B tipi likit fon nedir?

B tipi likit fonlar içerisinde döviz, tahvil, kıymetli madenler, hazine bonosu gibi mali kalemler bulunur. B tipi likit fonları uzun vadeli yatırımcılar için tercih edilir. Fakat yatırımcısına göre kısa süreli ve günlük olarak da kullanılabilir. B tipi likit fonları içerisinde risk faktörü düşük olduğu için tecrübeli yatırımcılara daima kazanç sağlayabilir. Fakat likit fonlar ile yapılan yatırımlarda tek haneli kazançların olduğunu unutmamak gerekir. Risk faktörünün düşük olması dalgalanmaların az olmasından kaynaklanır.



