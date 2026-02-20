Popüler Kredi Oranları

Cüzdanınızda masrafa yer açmayın! İşte aidatsız ve bol avantajlı Encard

Günlük harcamalarınızda size yük olan değil, yükünüzü hafifleten bir yardımcıya ihtiyacınız varsa aidat derdi olmadan, hem ATM işlemlerinizde hem de tüm alışverişlerinizde yanınızda olacak Encard ile masrafsız bankacılığın tadını çıkarmaya hemen başlayabilirsiniz.

Seray Yalçın

Encard, sadece bir banka kartı değil; yıllık aidatı olmayan, tüm QNB ATM’lerini emrinize sunan ve dijital dünyada size koruma sağlayan en yakın yol arkadaşınız! Encard, sizi "kart aidatı" veya "işlem ücreti" gibi gereksiz detaylarla yormaz, her anınızda masrafsızlığı ön planda tutar. Başvurusu dakikalar, avantajları ömür boyu...

Encard ayrıcalıkları!

  • Sonsuza kadar ücretsiz EFT/FAST/havale ve fatura ödeme işlemleri
  • Sonsuza kadar aidatsız ve bol avantajlı kredi kartı
  • Düşük faiz oranlarıyla masrafsız ihtiyaç kredisi
  • Birikimleriniz için yüksek mevduat faiz oranları
  • Sevilen marka ve platformların yer aldığı bol avantajlı kampanyalar

Encard bir banka (debit) kartı olup sadece Vadesiz TL hesabınıza bağlı olarak çalışır. Tüm alışveriş ve ödemeleriniz için kullanabileceğiniz Encard'ınızdan yaptığınız harcama tutarı anında Enpara Vadesiz TL hesap bakiyenizden düşülür. Vadesiz TL hesabınıza tanımlı bir Ekpara limitiniz varsa hesap bakiyenizin yetersiz olduğu durumlarda Encard'la yaptığınız tüm işlemler için otomatik olarak Ekpara'nız kullanılır. Dilerseniz Encard’ınızı BKM Express veya Masterpass’e tanımlayabilir, bu uygulamalarla ödeme yapılabilen yerlerde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Encard’ınızla QNB ATM'lerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, yurt içi ve yurt dışı diğer banka ATM kullanımları ise ücretlidir.

Encard'ınızı internet alışverişlerinizde de güvenle kullanabilirsiniz. Eğer kontrolü seviyorsanız, kartınızı dilediğiniz zaman internet alışverişlerine açıp kapatabilir, internet alışverişleriniz için aylık sabit bir limit tanımlayabilir veya vadesiz TL hesabınıza bağlı olarak çalışan ayrı bir sanal Encard oluşturabilirsiniz.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

